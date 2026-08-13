Turski napadač potpisao trogodišnji ugovor s bivšim klubom koji će trajati do juna 2029. godine

Enes Unal se iz Bournemoutha vratio u Getafe Turski napadač potpisao trogodišnji ugovor s bivšim klubom koji će trajati do juna 2029. godine

Turski napadač Enes Unal prešao je iz engleskog Bournemoutha u španski klub Getafe, saopćio je u četvrtak engleski premierligaš.

"AFC Bournemouth potvrđuje da je Enes Unal ostvario trajni transfer u klub La Lige Getafe", navodi se u saopćenju Bournemoutha.

Klub je zahvalio Unalu na doprinosu tokom njegovog boravka u Engleskoj.

"Popularan član ekipe, Unal odlazi nakon što je dao pozitivan doprinos i na terenu i van njega tokom vremena provedenog u Bournemouthu“, saopćio je klub, poželjevši mu uspjeh u nastavku karijere.

Getafe je objavio da je 29-godišnji turski napadač potpisao trogodišnji ugovor, koji važi do juna 2029. godine. Finansijski detalji transfera nisu objavljeni, a dostupni izvještaji ne potvrđuju da je Unal prešao bez obeštećenja.

Unal je profesionalnu karijeru počeo u turskom Bursasporu 2013. godine, a dvije godine kasnije, s 18 godina, prešao je u Manchester City.

Tokom karijere bio je na posudbama u belgijskom Genku te nizozemskim klubovima NAC Breda i Twente, prije nego što je 2017. godine prešao u Villarreal.

Nakon posudbi u Levanteu i Real Valladolidu, Unal je 2020. godine potpisao za Getafe.

U prvom četverogodišnjem mandatu u madridskom klubu postigao je 36 golova u 109 nastupa u svim takmičenjima.

Unal je prvobitno stigao u Bournemouth na posudbu, a transfer je u maju 2024. godine postao trajan, uz obeštećenje koje je, prema navodima medija, iznosilo oko 13 miliona funti (15 miliona eura).

Za Bournemouth je postigao pet golova u 58 nastupa u Premier ligi.