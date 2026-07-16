Srbijanski reprezentativac stiže u turski klub nakon sezone u Dubaiju, gdje je nastupao u Euroligi

Aleksa Avramović novi košarkaš Bahcesehira Srbijanski reprezentativac stiže u turski klub nakon sezone u Dubaiju, gdje je nastupao u Euroligi

Srbijanski reprezentativac Aleksa Avramović novi je košarkaš Bahcesehira, saopćio je turski klub, javlja Anadolu.



Klub je naveo da je potpisan ugovor sa 31-godišnjim plejmejkerom/veznim igračem, koji je posljednje vrijeme igrao za Dubai Basketball u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Avramović je prošle sezone u prosjeku postizao 9,3 poena, dva skoka i tri asistencije u 22 utakmice u Euroligi.

Tokom karijere igrao je još i za Partizan, Borac Čačak, OKK Beograd, Vareze, Unikahu, Estudijantes i CSKA iz Moskve.

