Merz najavio kupovinu američkih projektila Tomahawk za Njemačku

Oliver Towfigh Nia
09. juli 2026.•Ažuriranje: 09. juli 2026.
Njemačka i Sjedinjene Američke Države postigle su dogovor o kupovini američkih krstarećih projektila Tomahawk, objavio je u četvrtak njemački kancelar Friedrich Merz.
“Na marginama NATO samita u Ankari također smo se s američkom administracijom dogovorili da kupimo američke projektile Tomahawk i rasporedimo ih u Njemačkoj. To će nam pomoći da otklonimo važan strateški nedostatak u našoj odbrani“, rekao je Merz u obraćanju njemačkom parlamentu o aktuelnim političkim pitanjima nakon ovosedmičnog NATO samita održanog u glavnom gradu Turske.
Dodao je da će Njemačka istovremeno raditi na razvoju vlastitih evropskih raketnih sistema i njihovom raspoređivanju u Evropi.
Prema navodima, američko Ministarstvo odbrane ranije je razmatralo odustajanje od prodaje projektila Tomahawk Njemačkoj, dijelom zbog zabrinutosti pojedinih zvaničnika da bi Rusija taj potez mogla protumačiti kao eskalaciju tenzija.