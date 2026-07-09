Njemački kancelar kaže da će raspoređivanje projektila pomoći u otklanjanju važnog strateškog nedostatka u odbrani

Merz najavio kupovinu američkih projektila Tomahawk za Njemačku Njemački kancelar kaže da će raspoređivanje projektila pomoći u otklanjanju važnog strateškog nedostatka u odbrani

Njemačka i Sjedinjene Američke Države postigle su dogovor o kupovini američkih krstarećih projektila Tomahawk, objavio je u četvrtak njemački kancelar Friedrich Merz.

“Na marginama NATO samita u Ankari također smo se s američkom administracijom dogovorili da kupimo američke projektile Tomahawk i rasporedimo ih u Njemačkoj. To će nam pomoći da otklonimo važan strateški nedostatak u našoj odbrani“, rekao je Merz u obraćanju njemačkom parlamentu o aktuelnim političkim pitanjima nakon ovosedmičnog NATO samita održanog u glavnom gradu Turske.

Dodao je da će Njemačka istovremeno raditi na razvoju vlastitih evropskih raketnih sistema i njihovom raspoređivanju u Evropi.

Prema navodima, američko Ministarstvo odbrane ranije je razmatralo odustajanje od prodaje projektila Tomahawk Njemačkoj, dijelom zbog zabrinutosti pojedinih zvaničnika da bi Rusija taj potez mogla protumačiti kao eskalaciju tenzija.