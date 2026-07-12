Republikanac iz Južne Karoline služio u američkom Senatu od 2003. godine

Američki senator Lindsey Graham preminuo u 71. godini nakon „kratke i iznenadne bolesti“ Republikanac iz Južne Karoline služio u američkom Senatu od 2003. godine

Američki senator Lindsey Graham preminuo je u subotu u 71. godini nakon „kratke i iznenadne bolesti“, saopćio je njegov ured u nedjelju.

„U večernjim satima u subotu, 11. jula, američki senator Lindsey Graham preminuo je od kratke i iznenadne bolesti“, navodi se u saopćenju njegovog ureda.

„Porodica senatora Grahama zahvaljuje na molitvama u ovom trenutku i moli za privatnost tokom ovog izuzetno teškog perioda“, dodaje se.

Republikanac iz Južne Karoline, Graham je izabran u Senat 2002. godine, a ponovo je biran 2008, 2014. i 2020. godine.