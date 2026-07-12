Američki senator Lindsey Graham preminuo u 71. godini nakon „kratke i iznenadne bolesti“

Diyar Güldoğan
12. juli 2026.•Ažuriranje: 12. juli 2026.
Američki senator Lindsey Graham preminuo je u subotu u 71. godini nakon „kratke i iznenadne bolesti“, saopćio je njegov ured u nedjelju.
„U večernjim satima u subotu, 11. jula, američki senator Lindsey Graham preminuo je od kratke i iznenadne bolesti“, navodi se u saopćenju njegovog ureda.
„Porodica senatora Grahama zahvaljuje na molitvama u ovom trenutku i moli za privatnost tokom ovog izuzetno teškog perioda“, dodaje se.
Republikanac iz Južne Karoline, Graham je izabran u Senat 2002. godine, a ponovo je biran 2008, 2014. i 2020. godine.