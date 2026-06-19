Cijene nafte ponovo iznad 80 dolara zbog otkazanih američko-iranskih razgovora i izraelskih napada na Liban Poboljšanje uslova za plovidbu kroz Hormuški moreuz ograničilo rast cijena uprkos obnovljenim geopolitičkim rizicima

Cijena sirove nafte Brent porasla je u petak iznad 80 dolara (oko 69,9 eura) po barelu dok investitori procjenjuju obnovljene geopolitičke rizike nakon otkazivanja planiranih američko-iranskih razgovora i novih izraelskih napada u Libanu, nasuprot poboljšanim uslovima plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Futuresi na naftu Brent trgovali su se po cijeni od oko 80,11 dolara po barelu u 7 sati po GMT-u.

Podršku rastu cijena pružila je objava Švicarske da se planirani razgovori između SAD-a i Irana neće održati prema ranijem rasporedu.

Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je sastanak planiran u Burgenstocku otkazan nakon što je Bijela kuća objavila da američki potpredsjednik JD Vance neće otputovati u Švicarsku jer logistički detalji očekivanih tehničkih razgovora s Iranom još nisu usaglašeni.

Otkazivanje je izazvalo zabrinutost u vezi sa narednom fazom diplomatije nakon privremenog mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana, kojim je okončan dugotrajni sukob koji je doveo do najvećeg poremećaja u snabdijevanju naftom do sada.

U međuvremenu, libanska Nacionalna novinska agencija izvijestila je da su izraelsko bombardovanje i artiljerijski napadi na grad Nabatiju i okolna mjesta rano u petak usmrtili najmanje 24 osobe, dok je više njih ranjeno.

Uprkos obnovljenim rizicima, investitori su pažnju usmjerili na znakove normalizacije energetskih tokova kroz Hormuški moreuz.

Centralna komanda SAD-a saopćila je da je ukinula ograničenja za saobraćaj prema iranskim lukama i obalnim vodama i iz njih, dok je Zajednički centar za pomorske informacije savjetovao brodovima koji prolaze kroz moreuz da koriste rutu bližu obali Omana kako bi smanjili rizik od mina.

Tankeri koji su prevozili ranije blokiranu naftu počeli su u četvrtak napuštati plovni put, dok je Kuvajt najavio povećanje proizvodnje.

Poboljšani izgledi za pomorski saobraćaj ograničili su rast cijena nafte, koje su gotovo poništile sav rast ostvaren od početka bliskoistočnog sukoba krajem februara i ostale na putu ka značajnom sedmičnom padu.