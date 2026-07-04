Skup u Parlamentarnoj skupštini BiH pod pokroviteljstvom Bećirovića i Komšića okuplja predstavnike dijaspore i institucija

U Sarajevu se održava 13. Kongres Svjetskog saveza dijaspore BiH Skup u Parlamentarnoj skupštini BiH pod pokroviteljstvom Bećirovića i Komšića okuplja predstavnike dijaspore i institucija

U Sarajevu je jutros počeo 13. Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, koji se održava u "Bijeloj sali" zgrade Parlamentarne skupštine BiH.

Kongres se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, dok je partner događaja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Moto ovogodišnjeg Kongresa glasi "Danas u svijetu - uvijek uz domovinu!".

U okviru skupa planirano je održavanje panela na temu "Odnos dijaspora - domovina: Izazovi i perspektive”, a tokom Kongresa bit će izabrano i novo rukovodstvo Svjetskog saveza dijaspore BiH.

Na Kongresu učestvuju predstavnici svih članica SSD BiH, kao i brojni predstavnici bh. dijaspore iz javnog života. Prisustvuju i predstavnici državnih institucija Bosne i Hercegovine, dužnosnici Ureda visokog predstavnika (OHR), akreditirani ambasadori u Sarajevu, privrednici, predstavnici lokalnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prema organizatorima, Glavni odbor SSD BiH uputio je poziv članicama koje su ispunile statutarne obaveze da delegiraju do pet delegata, pri čemu svaka država ima jedan glas u procesu odlučivanja i glasanja.

Udruženja i organizacije koje nisu punopravne članice mogu učestvovati kao posmatrači, uz ograničeno pravo učešća u radu i bez prava glasa, ali uz mogućnost dostavljanja prijedloga u pisanoj formi.