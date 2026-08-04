U Crnu Goru ušlo više od 630.000 putnika proteklog vikenda

Senita Sehercehajic
04. august 2026.•Ažuriranje: 04. august 2026.
SARAJEVO (AA) - Tokom proteklog vikenda na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je 632.766 ulazaka putnika i ulazak 146.147 motornih vozila.
Iz crnogorske Uprave policije saopšteno je da je od 31. jula do 2. augusta zabilježen izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja.
Najveći promet putnika i vozila, navode iz policije, zabilježen je na graničnom prelazu (GP) Dobrakovo - 80.694.
Na GP Debeli Brijeg evidentiran je ulazak 78.800 putnika, Sukobin/Murićani 72.937, Dračenovac 67.155, Božaj 44.283, Aerodrom Podgorica 35.823, Aerodrom Tivat 32.532 i Luka Kotor 31.064 putnika.