Španski premijer poručio u Tivtu da Zapadni Balkan ostaje važan za Evropsku uniju

Sanchez: Crna Gora predvodnica reformi i procesa proširenja EU-a Španski premijer poručio u Tivtu da Zapadni Balkan ostaje važan za Evropsku uniju

Premijer Španije Pedro Sanchez čestitao je Crnoj Gori na reformskim naporima i ocijenio da zemlja predvodi proces evropskih integracija u regionu Zapadnog Balkana.

On je istakao da Španija podržava politiku proširenja Evropske unije i da smatra da Evropa ne može biti kompletna bez Zapadnog Balkana.

“Čestitam Vladi na reformama. Mi smo u Španiji uvijek otvoreni i zadovoljni mogućnošću proširenja EU-a prema Zapadnom Balkanu jer na kraju ne osjećamo da je Evropa potpuna bez Zapadnog Balkana“, rekao je Sančez.

On je posebno naglasio da je Crna Gora trenutno među zemljama koje najviše napreduju u procesu pristupanja Evropskoj uniji, uz sprovođenje unutrašnjih reformi.

“Crna Gora predvodi proces i sprovodi unutrašnje reforme i iskazujem priznanje na tim naporima“, dodao je španski premijer.

Izjavu je dao na marginama Samita EU-a i Zapadnog Balkana koji se održava u Tivtu.

- Samit EU - Zapadni balkan u Tivtu -

Samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana održava se 4. i 5 juna u crnogorskom Tivtu pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU-a i Zapadnog Balkana", a glavna tema samita bit će proširenje EU-a.

Skupom predsjedava predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, koji je ove sedmice održao turneju po zemljama regiona.

Domaćin samita je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, a prisustvovat će i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, kao i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.

Kako je objavila Evropska komisija, lideri zemalja Zapadnog Balkana i EU-a razgovarat će o proširenju i Planu rasta. Očekuje se da će EU ponoviti punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana.

Samit je dio provođenja agende Evropskog vijeća 2024-2029. godina.

Samiti EU-a i Zapadnog Balkana održavaju se od 2018, a posljednji je održan u Briselu u decembru 2025. godine.

Crna Gora je angažirala oko 1.500 policajaca koji brinu o sigurnosti učesnika samita.