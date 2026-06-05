- Prvi avion naših hadžija sletio je iz Medine u Sarajevo. Očekujemo ubrzo i drugi, a narednih dana po dva aviona dnevno. Ono što je najvažnije jeste da je svih 2.226 bosanskohercegovačkih hadžija obavilo hadž, rekao je Izet-ef. Čamdžić

Prva grupa hadžija vratila se u Bosnu i Hercegovinu - Prvi avion naših hadžija sletio je iz Medine u Sarajevo. Očekujemo ubrzo i drugi, a narednih dana po dva aviona dnevno. Ono što je najvažnije jeste da je svih 2.226 bosanskohercegovačkih hadžija obavilo hadž, rekao je Izet-ef. Čamdžić

SARAJEVO (AA) - Na Međunarodni aerodrom Sarajevo u utorak poslijepodne doputovala je prva grupa bosanskohercegovačkih hadžija, koji se vraćaju u domovinu nakon što su obavili petu islamsku dužnost, hadž, u Mekki, u Saudijskoj Arabiji, prenosi Anadolu.

Avion s hadžijama, koji je poletio je u petak ujutro iz Medine preko Egipta je stigao u Sarajevo. Prve hadžije su na sarajevskom aerodromu dočekali članovi njihovih porodica, komšije i prijateljima. Emotivni su bili susreti hadžija i hadžinica s najbližima nakon više od tri sedmice boravka na svetim mjestima, a nerijetko su se mogle primijetiti i suze.

Glavni vodič Ureda za hadž i umru Izet-ef. Čamdžić rekao je novinarima kako je ovogodišnje hadžsko putovanje proteklo uspješno te da su svi planirani sadržaji realizirani prema predviđenom programu.

"Prvi avion naših hadžija sletio je iz Medine u Sarajevo. Očekujemo ubrzo i drugi, a narednih dana po dva aviona dnevno. Hadžsko putovanje ove godine bilo je izuzetno uspješno i sve aktivnosti proveli smo u skladu s planom. Ono što je najvažnije jeste da je svih 2.226 bosanskohercegovačkih hadžija obavilo hadž. Nadamo se da će se sve naše hadžije zdrave i žive do 10. juna vratiti kući, "rekao je Čamdžić, javio je "preporod.info".

Ove godine je u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na hadž otputovalo 2.226 hadžija. O njima su se brinuli vodiči, šerijatske konsultantice, kao i medicinski tim različitih specijalnosti.