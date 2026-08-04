Milojko Spajić je kazao kako do sada nije bilo razgovora s Evropskom unijom o tom pitanju

Premijer: Crna Gora neće graditi centre za prihvat migranata Milojko Spajić je kazao kako do sada nije bilo razgovora s Evropskom unijom o tom pitanju

SARAJEVO (AA) - Premijer Crne Gore poručio je kako se u toj zemlji neće graditi centri za prihvatanje neregularnih migranata, odgovarajući na medijske napise u kojima se navodi kako je Crna Gora na popisu država koje će italijanska vlada predložiti za izgradnju takvog centra, javlja Anadolu.

Milojko Spajić je kazao kako do sada nije bilo razgovora s Evropskom unijom o tom pitanju, u objavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

"Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavi takvih centara na svojem teritoriju, niti je Vlada dobila službenu inicijativu za njihovo otvaranje. Kada takva inicijativa bude na stolu, naš odgovor bit će negativan", napisao je.

Mediji su ranije prenijeli pisanje italijanske agencije ANSA, koja je, pozivajući se na diplomatske izvore, objavila da se Crna Gora nalazi na preliminarnom popisu zemalja u kojima bi Evropska unija mogla izgraditi nove centre za prihvatanje neregularnih migranata.

Navedeno je i kako će italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Piantedosi predstaviti plan kolegama iz država članica EU-a na vanrednom sastanku.

Plan se, navodno, zasniva na proširenju već postojećeg "albanskog modela" na druge države izvan EU-a, a ključna razlika u odnosu na sporazum koji Rim ima s Tiranom je da bi se novi centri finansirali iz evropskih fondova i budžeta EU-a.

Osim Crne Gore, na popisu potencijalnih država u kojima bi se gradili centri nalaze se Tunis, Libija, Egipat, Ruanda, Gana, Senegal, Mauritanija, Uganda, Uzbekistan, Armenija i Etiopija.