Njemački avion manjih dimenzija, koji je poletio iz Austrije, srušio se u blizini Medulina, istraga u toku

Četiri osobe poginule u padu manjeg aviona u Hrvatskoj Njemački avion manjih dimenzija, koji je poletio iz Austrije, srušio se u blizini Medulina, istraga u toku

SARAJEVO (AA) - Četiri osobe poginule u padu manjeg aviona u četvrtak u 11.20 sati na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina, odnosno u blizini medulinskog sportskog aerodroma, potvrdila je hrvatska policija.

Riječ je o njemačkom avionu manjih dimenzija koji je poletio iz Austrije s odredištem u Medulinu, prenose hrvatski mediji iz neslužbenih izvora.



Detaljnije informacije o nesreći bit će poznate predveče po dolasku u Medulin istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN), navodi se.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice naveli su kako je uz ekipe Hitne medicinske pomoći i policije te tima helikopterske medicinske službe na intervenciju upućeno i sedam vatrogasaca s tri vatrogasna vozila iz pulske Javne vatrogasne postrojbe.

Istraga o nesreći je u toku.