Serokomar Erdogan çû Qazaqistanê

Mümin Altaş
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi mebesta beşdariya Civîna Konseya Hevkariya Stratejîk a Astbilind a Tirkiye-Qazaqistanê û Lûtkeya Nefermî ya Teşkîlata Dewletên Tirk çû Qazaqistanê.
Serokomar Erdogan li Balafirgeha Esenbogayê ji aliyê Alîkarê Serokomar Cevdet Yilmaz û Waliyê Enqereyê Yakup Canpolat va hat rêwîkirin.
Digel Serokomar Erdogan Hevjîna wî Emîne Erdogan, Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan, Wezîrê Perwerdeya Neteweyî Yusuf Tekin, Wezîrê Parastina Neteweyî Yaşar Guler, Wezîrê Pîşesazî û Teknolojiyê Mehmet Fatih Kacir, Wezîrê Bazirganiyê Omer Bolat, Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê Kurşad Zorlu, Serokê Ragihandina Serokomariyê Burhanettin Duran û Serşêwirmendê Serokomar Berpirsê Polîtîkaya Derva û Ewlekariyê Akif Çagatay Kiliç jî ber bi Qazaqistanê va bi rê ketin.