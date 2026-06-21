Ji Serokomar Erdogan peyama Roja Bavan

İrem Demir
21 Hezîran 2026•Rojanekirin: 21 Hezîran 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan Roja Bavan pîroz kir.
Erdogan ji bo 21ê Hezîranê Roja Bavan li ser hesabê xwe yê NSosyalê daxuyanî da û wiha got, "Ez Roja Bavan a bavên me yên qehreman pîroz dikim ku ji bo malbata xwe di seranserê emrê xwe da bi fedakarî dixebitin, hewl didin, têkoşînê didin û hemû derfetên xwe ji bo ewladên xwe feda dikin. Şehîdên me yên ezîz di serî da ez hemû bavên me yên ku îrtîhalî ebediyetê kirine, bi rehmet bibîr tînim."