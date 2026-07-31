Berdevka DEM Partiyê Doganê civîna çapemeniyê li dar xist

Orhan Onur Gemici
31 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 31 Tîrmeh 2026
Doganê di civîneke çapemeniyê da ku li navenda giştî ya partiyê li dar xist, kêfxweşiya xwe ya ji bo destpêkirina xebata qanûnî ya têkildarî pêvajoya "Tirkiyeya Bêteror" anî ziman.
Doganê anî ziman ku amadekariyên ji bo gava yekem a qanûnî di rê da ne û got, "Ev qanûn xwedî giringiyeke krîtîk e ji ber ku ew ji bo pêvajoyeke berfireh a ku dê vê rêziknameyê bidomîne pir giring e."
Doganê destnîşan kir ku pirsgirêk piralî ye û nêzîkatiyek piralî hewce dike û got, "Hêviya me ji hemî siyasetmedaran ew e ku ew bi hesasiyet û ciddiyeta guncaw nêzî vê bibin. Me xwest li vir dubare bikin ku çiqas giring e ku hemî nezelaliyên li ser vê mijarê ji holê werin rakirin û ew zû rengekî berbiçav bigire. Xebata li ser qanûnê divê bi mitabeqeteke giştgir û lihevkirineke herî berfireh bê temam kirin."