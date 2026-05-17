Li Sêrtê traktor welgeriya û 2 kes mirin

Mehmet Niyazi Deniz
17 Gulan 2026•Rojanekirin: 17 Gulan 2026
Li Sêrtê traktor welgeriya û di encamê da 2 kes mirin.
Di rêya gundê Emekçilerê da traktora gubrebarkirî ya ku M.E. diajot û plaqeya wê hê nehatiye tesbîtkirin, welgeriya.
Li ser îxbarê ekîbên tenduristî, cendirme, AFAD û UMKEyê hatin şandin.
Ekîbên xwe gihandin cihê bûyerê tesbît kir, Firat (15) û Muhammet Guneş (21) ên di bin traktorê da mabûn, mirine.
Ajokar M.Eyê ku di dema qezayê da xwe ji ser traktorê avêt xwarê jî bi herişînên piçûk ji qezayê filitî.