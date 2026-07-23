Kemhan Turkiye mengumumkan torpedo AKYA buatan dalam negeri berhasil menghancurkan kapal target dalam uji tembak yang dilakukan selama latihan laut DENIZKURDU-II 2026 menggunakan kapal selam TCG Sakarya

Turkiye berhasil uji tembak torpedo buatan dalam negeri AKYA Kemhan Turkiye mengumumkan torpedo AKYA buatan dalam negeri berhasil menghancurkan kapal target dalam uji tembak yang dilakukan selama latihan laut DENIZKURDU-II 2026 menggunakan kapal selam TCG Sakarya

Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye mengumumkan keberhasilan uji tembak torpedo AKYA buatan dalam negeri dalam sebuah latihan militer laut.

Torpedo tersebut berhasil menghantam sasaran secara langsung dan menghancurkan kapal target, sekaligus menunjukkan kemajuan teknologi industri pertahanan Turkiye.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial NSosyal pada Rabu, kementerian mengatakan torpedo AKYA yang dikembangkan produsen rudal Turkiye, ROKETSAN, ditembakkan dari kapal selam TCG Sakarya dalam latihan DENIZKURDU-II 2026.

Torpedo tersebut mengenai sasaran secara langsung dan berhasil menghancurkan kapal target.

Kementerian menyatakan keberhasilan serangan itu kembali membuktikan tingkat kemajuan teknologi yang telah dicapai industri pertahanan Turkiye.