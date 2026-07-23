Turkiye berhasil uji tembak torpedo buatan dalam negeri AKYA

23 Juli 2026•Update: 23 Juli 2026
Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye mengumumkan keberhasilan uji tembak torpedo AKYA buatan dalam negeri dalam sebuah latihan militer laut.
Torpedo tersebut berhasil menghantam sasaran secara langsung dan menghancurkan kapal target, sekaligus menunjukkan kemajuan teknologi industri pertahanan Turkiye.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial NSosyal pada Rabu, kementerian mengatakan torpedo AKYA yang dikembangkan produsen rudal Turkiye, ROKETSAN, ditembakkan dari kapal selam TCG Sakarya dalam latihan DENIZKURDU-II 2026.
Torpedo tersebut mengenai sasaran secara langsung dan berhasil menghancurkan kapal target.
Kementerian menyatakan keberhasilan serangan itu kembali membuktikan tingkat kemajuan teknologi yang telah dicapai industri pertahanan Turkiye.