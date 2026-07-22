Anadolu Agency mengerahkan tim besar yang terdiri atas reporter, fotografer, dan juru kamera untuk meliput seluruh 104 pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 serta mendistribusikan ribuan produk kepada pelanggan di seluruh dunia dalam 13 bahasa

Anadolu liput Piala Dunia 2026 dengan tim terbesar dan jangkauan luas Anadolu Agency mengerahkan tim besar yang terdiri atas reporter, fotografer, dan juru kamera untuk meliput seluruh 104 pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 serta mendistribusikan ribuan produk kepada pelanggan di seluruh dunia dalam 13 bahasa

Anadolu Agency (AA) mengerahkan tim besar untuk meliput Piala Dunia FIFA 2026, memastikan setiap pertandingan dan perkembangan penting selama turnamen tersaji secara cepat dan mendalam kepada para pelanggannya dalam 13 bahasa. Sepanjang penyelenggaraan kompetisi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, AA menghadirkan ribuan produk jurnalistik, mulai dari berita, foto, video, hingga infografik.

Piala Dunia dengan jumlah peserta dan cakupan wilayah terbesar sepanjang sejarah itu digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. AA mengikuti seluruh rangkaian pertandingan dan perkembangan turnamen secara intensif serta mendistribusikan laporannya kepada pelanggan dalam 13 bahasa.

AA juga menyiarkan hasil pertandingan tim nasional Turkiye pada fase grup serta hasil final melalui layanan berita kilat (breaking news).

Liputan dengan tim besar

Piala Dunia FIFA 2026 diliput AA dengan mengerahkan tim besar yang menyajikan berbagai laporan dan dokumentasi visual secara lengkap kepada pelanggan.

Sebanyak 16 kota di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah turnamen yang diikuti 48 negara. Selama 39 hari penyelenggaraan, sebanyak 104 pertandingan digelar mulai dari fase grup hingga final.

AA menurunkan tim yang terdiri atas lima reporter, 13 fotografer, dan lima juru kamera untuk meliput seluruh 104 pertandingan. Foto-foto hasil liputan kemudian didistribusikan ke berbagai belahan dunia melalui jaringan pelanggan internasional AA.

AA juga meliput secara langsung latihan, konferensi pers, dan pertandingan tim nasional Turkiye selama fase grup, sekaligus menghadirkan sejumlah wawancara eksklusif.

Selain itu, latihan seluruh tim peserta, aktivitas para pemain bintang, serta konferensi pers dan komentar pelatih maupun pemain setelah pertandingan disampaikan kepada pelanggan secara cepat.

Menyajikan turnamen dari berbagai sisi

Sebelum maupun selama turnamen berlangsung, AA terus menyajikan berbagai laporan mengenai penyelenggaraan Piala Dunia.

Menjelang kompetisi, AA menerbitkan laporan khusus mengenai pembagian grup, negara peserta, susunan pemain, kota dan stadion penyelenggara, serta jadwal pertandingan yang dilengkapi dengan infografik.

Setelah turnamen dimulai, hasil pertandingan dan perkembangan terbaru disampaikan kepada pelanggan secepat mungkin.

AA juga menghadirkan laporan khusus mengenai daya tarik kota-kota tuan rumah di luar sepak bola, sekaligus membagikan suasana dari area pendukung agar kemeriahan turnamen dapat dirasakan secara lebih luas.

Piala Dunia dipantau melalui media sosial AA

Seluruh dinamika Piala Dunia, termasuk pertandingan, isu-isu utama, dan perkembangan terkini, juga disiarkan melalui akun media sosial resmi AA.

Konten khusus yang menampilkan laporan langsung para reporter, aktivitas di area pendukung, perjalanan suporter menuju stadion, hasil pertandingan, serta berbagai informasi menarik dibagikan secara berkala kepada pencinta sepak bola.

Berbagai foto dan video eksklusif yang hanya dihasilkan tim AA turut digunakan oleh media internasional. Sepanjang penyelenggaraan turnamen di wilayah terluas dalam sejarah Piala Dunia, perkembangan penting setiap hari juga disampaikan melalui laporan langsung para reporter di media sosial AA, disertai wawancara eksklusif dan berbagai konten menarik.

Selama turnamen berlangsung, AA menyediakan lebih dari 2.000 naskah berita, lebih dari 22.000 foto, 950 video, 150 infografik, serta puluhan konten multimedia dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Turki, Inggris, dan Arab, untuk dimanfaatkan oleh media dalam dan luar negeri.