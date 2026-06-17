Messi dan Ronaldo siap ukir sejarah dengan tampil di Piala Dunia keenam

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo akan mencatat penampilan keenam mereka di Piala Dunia FIFA 2026, sebuah rekor bersejarah dalam sepak bola dunia

Piala Dunia 2026 jadi panggung keenam bagi Messi dan Ronaldo Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo akan mencatat penampilan keenam mereka di Piala Dunia FIFA 2026, sebuah rekor bersejarah dalam sepak bola dunia

Dua megabintang sepak bola dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, bersiap mencatat sejarah dengan tampil untuk keenam kalinya di ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Argentina akan menghadapi Aljazair di Stadion Kansas City pada laga Grup J, sementara Portugal dijadwalkan bertemu Republik Demokratik Kongo dalam pertandingan Grup K di Stadion Houston.

Menjelang turnamen, perhatian tertuju pada para pemain yang telah tampil di seluruh edisi Piala Dunia sejak era 2000-an.

Lionel Messi, penyerang Argentina berusia 38 tahun yang menjadi salah satu ikon sepak bola dunia, dan Cristiano Ronaldo, bintang Portugal berusia 41 tahun, akan mengikuti Piala Dunia keenam mereka sekaligus mencatat rekor bersejarah.

Messi, yang membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, yakni 26 pertandingan.

Penyerang Argentina itu juga memegang rekor pencetak gol terbanyak negaranya di Piala Dunia dengan koleksi 13 gol dari 26 laga.

Jika Argentina melaju jauh di turnamen, Messi berpeluang mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026 pada usia 39 tahun setelah merayakan ulang tahunnya pada 24 Juni.

Peraih satu gelar Piala Dunia tersebut akan berupaya mengangkat trofi untuk kedua kalinya bersama Argentina.

Sementara itu, Cristiano Ronaldo akan menjalani penampilan keenamnya di Piala Dunia setelah Portugal memastikan tiket ke turnamen.

Pemain berusia 41 tahun itu akan menjadi salah satu dari sedikit pesepak bola yang tampil dalam enam edisi berbeda Piala Dunia.

Ronaldo juga membidik pencapaian 1.000 gol sepanjang kariernya dan bertekad menambah koleksi gol di turnamen kali ini.

Sepanjang lima edisi Piala Dunia sebelumnya, Ronaldo mencetak delapan gol dalam 22 pertandingan.

Ia tercatat sebagai pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam lima edisi Piala Dunia berbeda, yakni pada turnamen 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022.

Berbeda dengan Messi, Ronaldo masih memburu gelar juara dunia pertamanya bersama Portugal pada Piala Dunia 2026.