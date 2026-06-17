Mehdi Torabi menerima visa masuk berkali-kali ke Amerika Serikat setelah upaya Federasi Sepak Bola Iran dan koordinasi dengan FIFA

Iran pastikan pemainnya dapat visa baru untuk ikuti Piala Dunia Mehdi Torabi menerima visa masuk berkali-kali ke Amerika Serikat setelah upaya Federasi Sepak Bola Iran dan koordinasi dengan FIFA

Pemain sayap tim nasional Iran Mehdi Torabi telah menerima visa baru Amerika Serikat dengan izin masuk berkali-kali (multiple-entry visa) dan kini dapat kembali bergabung dengan skuad Iran untuk melanjutkan kiprah mereka di Piala Dunia 2026, demikian diumumkan departemen media tim pada Rabu.

Departemen media tim menyatakan visa baru tersebut diterbitkan setelah upaya yang dilakukan Federasi Sepak Bola Iran serta koordinasi dengan FIFA.

Menurut federasi, visa yang diberikan kepada anggota tim nasional Iran umumnya berlaku untuk beberapa kali masuk ke wilayah AS, namun visa Torabi sebelumnya hanya diterbitkan untuk satu kali masuk.

Setelah menjalani laga pembuka di Los Angeles, tim nasional Iran diwajibkan kembali ke markas mereka di Meksiko dan tidak diizinkan bermalam di Amerika Serikat.

Perkembangan ini terjadi setelah serangkaian kendala terkait visa yang dialami anggota delegasi Iran di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

Meskipun kedua negara telah menyepakati kerangka kerja untuk mengakhiri konflik, Iran tetap mempertahankan pusat latihan mereka di Meksiko karena alasan keamanan, sehingga tim harus bolak-balik masuk ke wilayah AS untuk menjalani pertandingan fase grup.

Iran akan menghadapi Belgia pada laga kedua Grup G yang digelar di Los Angeles pada Minggu sebelum melawan Mesir di Seattle pada 26 Juni.