Turkiye jajaki peluang investasi di KTT AS

Lebih dari 30 perusahaan Turkiye menghadiri KTT AS di Maryland, menjajaki kesepakatan di bidang energi, robotika, dan teknologi kesehatan seiring dengan upaya negara-negara bagian AS untuk menarik investasi asing

Pebisnis Turkiye bertemu dengan perwakilan berbagai negara bagian Amerika Serikat dalam ajang KTT Investasi AS dalam pekan ini guna menjajaki peluang investasi di berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan dan robotika hingga teknologi kesehatan dan layanan kedokteran gigi.

KTT investasi yang berlangsung pada 3–6 Mei di Maryland, dekat Washington DC, itu dihadiri ribuan peserta yang terdiri dari investor, pejabat pengembangan ekonomi, serta pakar industri dari lebih dari 100 negara.

Lebih dari 30 perusahaan asal Turki turut ambil bagian dalam acara tersebut.

Ketua perusahaan teknologi surya terkemuka Turkiye, CW Enerji, Tarik Sarvan mengatakan perusahaannya saat ini mengekspor produk sekitar USD5 juta hingga USD6 juta per bulan dari Turkiye ke Amerika Serikat dan tengah mempertimbangkan peluang investasi di berbagai negara bagian AS.

“Kami sedang mencoba menciptakan gerbang agar dapat menjual produk kami,” kata Sarvan seraya menegaskan bahwa produksi tetap dilakukan di Turkiye, sementara operasional di AS akan difokuskan pada perakitan dan penjualan.

CEO perusahaan teknologi DOF Robotics, Bakit Baydaliev, mengatakan pasar AS kini menyumbang sekitar 40 persen dari total bisnis perusahaan dan terus mengalami pertumbuhan.

Perusahaan tersebut berencana memperluas bisnis hiburan imersifnya di sejumlah negara bagian AS seperti Montana, Wyoming, dan Colorado.

Direktur Produk dan Pemasaran RealWorks, Fulya Bayram, mengatakan perusahaan ingin memperluas jejak platform kesehatan berbasis kecerdasan buatan HaloScape di pasar AS sekaligus memperkuat hubungan dengan pejabat negara bagian dan perusahaan besar seperti Nvidia.

“Target kami tahun ini adalah meningkatkan pangsa pasar di AS, memperkuat representasi Turkiye di sini, dan membangun hubungan dekat dengan berbagai negara bagian,” ujarnya.

Perusahaan Turkiye lainnya yang hadir dalam forum tersebut antara lain startup teknologi kedokteran gigi dentalPrices dan perusahaan perangkat lunak IWRobotx. Keduanya menilai pasar AS sebagai kunci ekspansi global.

Pendiri jaringan klinik gigi Dentgroup, Dr. Efe Celebi, mengatakan dentalPrices telah berekspansi ke Eropa dengan operasi di Budapest dan kini berencana masuk ke pasar AS pada akhir tahun ini.

Presiden Cedar Rapids Metro Economic Alliance, Juliet Abdel, mengatakan wilayahnya menawarkan biaya bisnis yang lebih rendah, biaya hidup terjangkau, serta akses transportasi yang kuat bagi investor asing sebagai pusat ekonomi di kawasan Midwest AS.

Ia menambahkan potensi pertumbuhan terbesar berada di sektor dirgantara dan avionik, bioekonomi, serta teknologi.

“Sektor yang paling sesuai dengan kepentingan kami adalah energi, pertahanan, dan manufaktur. Saya akan terus menindaklanjuti peluang yang muncul dari pertemuan langsung dengan para investor,” katanya.

CEO The Economic Development Partnership of North Carolina, Chris Chung, menggambarkan perusahaan-perusahaan Turki sebagai pelaku usaha yang memiliki visi global.

“Turki adalah pasar besar, tetapi ada banyak peluang di luar Turkiye, termasuk untuk menjual dan memproduksi produk di Amerika Serikat. Di situlah titik temu peluang bagi kami,” ujarnya.