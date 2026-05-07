Perusahaan pertahanan Turkiye akan bangun pabrik Amunisi di Estonia

Perusahaan pertahanan Turkiye, ARCA Defense, dan Kementerian Pertahanan Estonia menandatangani perjanjian pada Rabu untuk membangun fasilitas produksi amunisi di Estonia dalam ajang SAHA 2026 International Defense and Aerospace Exhibition di Istanbul.

Pameran yang diselenggarakan oleh SAHA Istanbul tersebut berlangsung di Istanbul Expo Center, dengan Anadolu bertindak sebagai mitra komunikasi global acara.

Upacara penandatanganan dihadiri Menteri Pertahanan Turkiye Yasar Guler, Menteri Pertahanan Estonia Hanno Pevkur, Ketua ARCA Defense Ismail Terlemez, anggota dewan ARCA Defense Ozgur Rodoplu, serta Ketua SAHA Istanbul Haluk Bayraktar.

Dalam sambutannya, Guler mengingat kembali kehadirannya bersama Pevkur dalam acara penandatanganan di Estonia lima tahun lalu terkait pembelian kendaraan dari produsen kendaraan lapis baja Turkiye, Otokar.

“Sekarang, saya ingin menyampaikan kebahagiaan besar dapat hadir dalam penandatanganan perjanjian antara sahabat kami dari Estonia dan ARCA, salah satu perusahaan terkemuka di negara kami,” kata Guler.

Pevkur mengatakan kesepakatan tersebut akan semakin memperdalam kerja sama pertahanan antara Turki dan Estonia.

“Selalu menyenangkan berada di Istanbul, di Turkiye. Saya percaya ini adalah momen bersejarah yang sedang kita hadapi,” ujarnya.

“Hari ini, kami mendapat kehormatan untuk menandatangani deklarasi bahwa ARCA Defense akan mendirikan pabrik amunisi di Estonia, yang semakin mempererat kerja sama kami,” tambahnya.

Pevkur mengatakan Estonia saat ini telah menjalin kerja sama pertahanan yang kuat dengan sejumlah perusahaan Turki.

“Ini adalah investasi yang sangat besar bagi Estonia. Saya ingin berterima kasih kepada ARCA Defense atas investasi luar biasa ini, yang akan menciptakan sekitar 1.000 lapangan pekerjaan di Estonia serta memulai produksi amunisi artileri jarak jauh untuk Estonia, Eropa, dan negara-negara NATO,” katanya.

“Jadi ini adalah hari yang sangat penting bagi kita semua,” tambahnya.