Kesepakatan Baykar dan Republikorp mencakup pengiriman 12 unit Bayraktar KIZILELMA mulai 2028 serta opsi tambahan 48 pesawat

Indonesia dan Turkiye sepakati kerja sama pesawat tempur nirawak KIZILELMA Kesepakatan Baykar dan Republikorp mencakup pengiriman 12 unit Bayraktar KIZILELMA mulai 2028 serta opsi tambahan 48 pesawat

Baykar dan perusahaan kedirgantaraan asal Indonesia, PT Republik Aero Dirgantara (Republikorp), menandatangani perjanjian kerangka kerja ekspor pesawat tempur nirawak Bayraktar KIZILELMA dalam ajang SAHA 2026 International Defense, Aerospace and Space Industry Fair di Istanbul, Kamis.

Penandatanganan dilakukan di sela pameran industri pertahanan, penerbangan, dan antariksa yang digelar oleh SAHA Istanbul di Istanbul Expo Center. Anadolu Agency (AA) bertindak sebagai mitra komunikasi global dalam ajang tersebut.

Ketua Dewan SAHA Istanbul sekaligus CEO Baykar, Haluk Bayraktar, mengatakan kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting bagi perusahaan karena merupakan kontrak ekspor pertama untuk Bayraktar KIZILELMA.

Ia menjelaskan Bayraktar TB2 saat ini menjadi sistem pesawat nirawak yang paling banyak diekspor di kelasnya, sementara Bayraktar KIZILELMA, yang disebut sebagai salah satu pesawat tempur nirawak pertama di dunia, telah melakukan penerbangan perdana pada 2022.

“Sejak saat itu, kegiatan uji terbang berlangsung sangat intensif. Tahun lalu, proses produksi massal telah rampung dan target kami tahun ini adalah mulai menghadirkan Bayraktar KIZILELMA untuk digunakan negara kami,” kata Haluk Bayraktar.

Menurut dia, perjanjian tersebut mencakup target pengiriman satu skuadron yang terdiri atas 12 unit Bayraktar KIZILELMA mulai 2028.

Selain itu, kesepakatan juga memuat opsi tambahan empat skuadron atau total 48 pesawat untuk pengadaan di masa mendatang.

Haluk Bayraktar menambahkan kerja sama itu tidak hanya mencakup pengadaan sistem, tetapi juga pembangunan fasilitas produksi dan pusat pemeliharaan lokal di Indonesia guna mendukung operasional dan perawatan pesawat.

Ia juga mengingatkan bahwa Baykar dan Indonesia sebelumnya telah menandatangani kontrak untuk Bayraktar AKINCI dan Bayraktar TB2 pada tahun lalu.

“Dengan demikian, ini menjadi produk ketiga dalam kerja sama kami dengan Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Grup Republikorp Norman Joesoef menyampaikan kepuasannya atas penandatanganan perjanjian tersebut dan menegaskan keinginan kedua pihak untuk terus melanjutkan kerja sama.