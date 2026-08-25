Turkiye menyambut keputusan AS mengeluarkan Suriah dari daftar Negara Sponsor Terorisme dan menyebutnya sebagai langkah penting bagi pemulihan negara tersebut

Turkiye sambut keputusan AS keluarkan Suriah dari daftar negara sponsor terorisme Turkiye menyambut keputusan AS mengeluarkan Suriah dari daftar Negara Sponsor Terorisme dan menyebutnya sebagai langkah penting bagi pemulihan negara tersebut

Turkiye pada Selasa menyambut keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mengeluarkan Suriah dari daftar Negara Sponsor Terorisme, dengan menyebut langkah tersebut menghapus salah satu hambatan utama bagi pemulihan ekonomi dan rekonstruksi negara itu.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turkiye mengapresiasi “pendekatan konstruktif pemerintah AS” dan mengatakan Washington telah menunjukkan “tekadnya dalam hal ini,” serta memuji Kongres AS atas dukungannya terhadap proses tersebut.

Kementerian juga menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah dan rakyat Suriah atas “keteguhan” mereka.

Menurut kementerian, keputusan yang “telah lama didorong” oleh Turkiye itu telah menghilangkan “salah satu hambatan utama bagi pemulihan ekonomi dan rekonstruksi Suriah.”

Kementerian berharap keputusan tersebut akan “memberikan dorongan lebih lanjut bagi upaya memperkuat hubungan Suriah dengan masyarakat internasional serta membangun keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan di negara itu.”

“Pada tahap ini, kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyatukan kekuatan” guna mendukung pemulihan Suriah, kata kementerian.

Ankara meyakini kerja sama internasional yang lebih luas akan berkontribusi terhadap pembangunan kembali Suriah serta mendorong stabilitas jangka panjang setelah keputusan AS tersebut.