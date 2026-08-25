AS tawarkan hadiah 10 juta dolar untuk informasi lima komandan senior IRGC

Tawaran tersebut muncul di tengah ketegangan Washington-Teheran, sementara AS telah menetapkan IRGC sebagai Organisasi Teroris Asing sejak 2019

AS tawarkan imbalan hingga 10 juta dolar untuk lacak komandan Garda Revolusi Iran Tawaran tersebut muncul di tengah ketegangan Washington-Teheran, sementara AS telah menetapkan IRGC sebagai Organisasi Teroris Asing sejak 2019

Amerika Serikat (AS) menawarkan hadiah hingga 10 juta dolar AS bagi informasi yang dapat mengarah pada identifikasi atau keberadaan lima komandan senior Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), kata program Rewards for Justice Departemen Luar Negeri AS pada Senin.

Program tersebut menyebut lima pejabat IRGC, yakni Komandan IRGC Ahmad Vahidi, Kepala Markas Pusat Khatam al-Anbiya Ali Abdollahi, Komandan UAV Pasukan Dirgantara IRGC Sa’id Aghajani, Kepala Komando Siber-Elektronik IRGC Hamidreza Zolasgharian, serta Komandan Kantor Intelijen IRGC Majid Khademi.

“Orang-orang ini memimpin dan mengarahkan berbagai elemen Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), yang merencanakan, mengorganisasi dan melaksanakan terorisme di seluruh dunia,” kata Rewards for Justice melalui platform media sosial AS X.

Menurut program tersebut, orang yang memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti juga dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan relokasi selain imbalan finansial.

Tawaran terbaru itu muncul di tengah berlanjutnya ketegangan antara Washington dan Teheran serta menyusul berbagai upaya AS sebelumnya untuk memperoleh informasi mengenai pejabat senior Iran dan tokoh-tokoh IRGC.

AS telah menetapkan IRGC sebagai Organisasi Teroris Asing sejak 2019.

Washington berulang kali menuduh pasukan tersebut dan cabang-cabangnya mendukung kelompok bersenjata serta melakukan operasi yang mengancam personel dan infrastruktur AS.