Presiden AS Donald Trump menyerukan “perdamaian yang berkelanjutan dan langgeng” di Ukraina dalam pesan untuk memperingati 35 tahun kemerdekaan negara tersebut

Trump: Saatnya akhiri konflik dan bangun perdamaian langgeng di Ukraina Presiden AS Donald Trump menyerukan “perdamaian yang berkelanjutan dan langgeng” di Ukraina dalam pesan untuk memperingati 35 tahun kemerdekaan negara tersebut

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Selasa mengatakan dirinya menerima pesan Hari Kemerdekaan yang “hangat dan menggembirakan” dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menyerukan terciptanya “perdamaian yang berkelanjutan dan langgeng” di Ukraina.

Zelenskyy mengatakan Trump menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Ukraina serta memuji ketangguhan, pengorbanan dan keyakinan mereka.

“24 Agustus adalah hari untuk merayakan persahabatan abadi kita yang dibangun selama 35 tahun hubungan diplomatik, sebuah ikatan yang semakin erat sejak Ukraina memperoleh kemerdekaannya,” kata Trump, sebagaimana dikutip Zelenskyy melalui platform media sosial AS X.

“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk mengakhiri konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan dan langgeng, yang akan membuka potensi luar biasa Ukraina bagi generasi-generasi mendatang,” tambah Trump.

Zelenskyy mengatakan pernyataan Trump tersebut “membangkitkan semangat” dan memberikan harapan bahwa nyawa warga Ukraina dapat dilindungi dari serangan Rusia serta perdamaian yang bermartabat dapat dicapai.

“Pernyataan ini, seperti suara peluncuran Patriot PAC-3, membangkitkan semangat kami dan memberikan harapan bahwa nyawa dapat dilindungi dari serangan brutal Rusia serta perdamaian yang bermartabat dapat dicapai,” kata Zelenskyy.

Pesan Trump disampaikan dalam rangka peringatan 35 tahun kemerdekaan Ukraina.