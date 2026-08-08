- "Lihat, sudah jelas mereka tidak ingin diserang. Mereka ingin membuat kesepakatan. Jadi, kita lihat saja nanti," kata Trump dalam wawancara dengan Punchbowl News

Trump: Iran tak Ingin diserang, siap derdamai dengan AS - "Lihat, sudah jelas mereka tidak ingin diserang. Mereka ingin membuat kesepakatan. Jadi, kita lihat saja nanti," kata Trump dalam wawancara dengan Punchbowl News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan para pejabat Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Washington dan "tidak ingin diserang" setelah berbulan-bulan ketegangan meningkat di kawasan Timur Tengah.

"Lihat, sudah jelas mereka tidak ingin diserang. Mereka ingin membuat kesepakatan. Jadi, kita lihat saja nanti," kata Trump dalam wawancara dengan Punchbowl News yang dirilis pada Jumat (7/8).

Washington dan Teheran menandatangani kerangka kesepakatan pada 18 Juni dan memulai perundingan untuk menyusun perjanjian final. Namun, proses negosiasi kemudian mengalami kebuntuan akibat perbedaan pandangan mengenai jaminan keamanan serta kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Ketegangan kembali meningkat bulan lalu setelah Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke wilayah Iran. Sebagai balasan, Teheran melakukan serangan di sejumlah negara di kawasan, termasuk Yordania, Bahrain, dan Kuwait.

Trump sebelumnya mengatakan pada Kamis (6/8) bahwa perundingan dengan Iran menunjukkan perkembangan yang baik dan kesepakatan antara kedua negara dapat segera tercapai.