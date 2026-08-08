- "Kami mendapat laporan bahwa lima jenazah terlihat di lokasi tempat para pendaki dinyatakan hilang sejak tahun lalu," kata Kepala Kepolisian Distrik Dolakha,

Hilang tahun lalu, lima jenazah pendaki gunung di Nepal ditemukan - "Kami mendapat laporan bahwa lima jenazah terlihat di lokasi tempat para pendaki dinyatakan hilang sejak tahun lalu," kata Kepala Kepolisian Distrik Dolakha,

Jenazah lima pendaki yang hilang akibat longsor salju di Puncak Yalung Ri, Distrik Dolakha, Nepal, pada November tahun lalu akhirnya ditemukan setelah salju musiman mencair, kata kepolisian Nepal, Jumat (7/8).

"Kami mendapat laporan bahwa lima jenazah terlihat di lokasi tempat para pendaki dinyatakan hilang sejak tahun lalu," kata Kepala Kepolisian Distrik Dolakha, Ajun Komisaris Polisi (Deputy Superintendent of Police) Manoj Kumar Lama, kepada Anadolu melalui sambungan telepon.

"Kami sedang dalam proses mengevakuasi jenazah-jenazah tersebut," tambahnya.

Lama menjelaskan, kelima pendaki itu tertimbun salju ketika longsor menerjang mereka pada November tahun lalu saat sedang berusaha mencapai puncak gunung. Jenazah mereka baru terlihat setelah salju dan es yang menutupi kawasan tersebut mencair akibat pergantian musim.

Warga setempat melaporkan penemuan yang diduga jenazah pada Kamis (6/8) di ketinggian sekitar 5.000 meter di dekat Base Camp Yalung Ri, setelah salju dan es di kawasan itu mulai surut.

Dua hari setelah longsor terjadi, tim penyelamat yang terdiri dari pemandu gunung Sherpa, polisi, dan personel militer berhasil mengevakuasi jenazah pendaki asal Italia Paolo Cocco dan pendaki asal Prancis Christian Andre Manfredi. Lima pendaki lainnya juga berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup.

Namun, lima pendaki lainnya—terdiri dari tiga warga negara asing dan dua warga Nepal—tetap dinyatakan hilang karena tertimbun salju. Operasi pencarian kemudian dihentikan setelah upaya menemukan mereka tidak membuahkan hasil.

Pencarian kembali dilanjutkan setelah warga setempat melihat sisa-sisa jenazah di lereng gunung dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Tim penyelamat sempat mencoba mencapai lokasi menggunakan helikopter pada Jumat pagi, namun cuaca buruk membuat helikopter tidak dapat mendarat.

"Warga yang memantau area longsor melihat jenazah tersebut kemarin dan segera memberi tahu kami," kata Lama.

"Kami telah mengerahkan tim penyelamat yang didukung helikopter. Namun, helikopter tidak bisa mendarat hari ini karena cuaca buruk."

Menurut Lama, helikopter yang kini bersiaga di kaki gunung akan kembali dikerahkan pada Sabtu untuk mengevakuasi jenazah.