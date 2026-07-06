Sekjen NATO Mark Rutte mengatakan KTT NATO di Ankara akan difokuskan pada pelaksanaan komitmen yang telah disepakati dalam KTT Den Haag tahun lalu

Sekjen NATO: KTT Ankara bahas implementasi target belanja pertahanan Sekjen NATO Mark Rutte mengatakan KTT NATO di Ankara akan difokuskan pada pelaksanaan komitmen yang telah disepakati dalam KTT Den Haag tahun lalu

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan KTT NATO di Ankara akan difokuskan pada pelaksanaan komitmen yang telah disepakati dalam KTT Den Haag tahun lalu. Dia menyebut para pemimpin negara anggota akan membahas implementasi berbagai keputusan yang telah diambil.

Dalam video yang diunggah di platform media sosial X, Rutte mengatakan KTT kali ini akan menitikberatkan pada pelaksanaan hasil KTT sebelumnya.

"KTT ini akan sangat berfokus pada pelaksanaan. Kita telah melakukan banyak hal di Den Haag tahun lalu, tetapi sekarang kita harus merealisasikan hasil-hasil dari Den Haag," katanya.

Rutte mengatakan para pemimpin juga akan membahas rencana belanja pertahanan yang kredibel guna memastikan seluruh negara anggota berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pengeluaran pertahanan sebesar 5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dia juga menyampaikan kabar positif terkait peningkatan kapasitas produksi industri pertahanan.

Selain itu, Rutte menegaskan pentingnya memastikan Ukraina memperoleh seluruh dukungan yang dibutuhkan agar tetap sekuat mungkin dalam menghadapi perang serta berada pada posisi terbaik ketika perundingan perdamaian dimulai.