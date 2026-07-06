Menhan Italia Guido Crosetto mengatakan KTT NATO di Ankara dirancang untuk menghasilkan keputusan positif dengan seluruh negara anggota membawa kemajuan dalam memenuhi komitmen mereka

Menhan Italia: KTT NATO di Ankara dirancang untuk hasilkan keputusan positif Menhan Italia Guido Crosetto mengatakan KTT NATO di Ankara dirancang untuk menghasilkan keputusan positif dengan seluruh negara anggota membawa kemajuan dalam memenuhi komitmen mereka

Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto mengatakan KTT NATO yang akan berlangsung di Ankara pada 7-8 Juli dirancang untuk menghasilkan keputusan positif.

Dia menyebut negara-negara anggota akan menghadiri pertemuan tersebut dengan membawa kemajuan dalam memenuhi komitmen yang telah mereka sepakati.

Menurut laporan kantor berita Italia ANSA, Crosetto menyampaikan pernyataan tersebut melalui pesan video dalam sebuah acara yang membahas perkembangan situasi internasional.

Mengenai KTT NATO di Ankara, dia mengatakan seluruh komitmen akan dijalankan dan setiap negara akan hadir setelah melaksanakan sebagian besar kewajiban yang telah mereka janjikan.

"KTT NATO di Ankara dirancang untuk menghasilkan keputusan yang baik. Komitmen akan dipenuhi dan setiap negara akan hadir dengan telah melaksanakan sebagian besar kewajiban yang mereka janjikan. Dalam hal ini, saya tidak melihat masalah yang lebih besar dibandingkan yang kita hadapi pada KTT sebelumnya," katanya.

Crosetto menambahkan bahwa pihaknya juga akan mencermati pernyataan dan langkah-langkah yang akan diambil Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama berlangsungnya KTT tersebut.

Dia juga menepis anggapan adanya persoalan dalam hubungan Italia dan Amerika Serikat di tengah laporan mengenai ketegangan antara Trump dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut dia, hubungan Italia dengan Amerika Serikat tetap "sempurna", sebagaimana satu tahun maupun lima tahun lalu.

Crosetto juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada alternatif bagi NATO.