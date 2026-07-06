Emine Erdogan jamu pasangan pemimpin NATO, bahas perlindungan anak di era digital

Agenda utama pertemuan adalah pembahasan keamanan digital anak, literasi digital, serta penguatan kerja sama antarnegara dalam melindungi generasi muda

Ibu Negara Turkiye sambut pasangan pemimpin NATO dalam agenda khusus di Ankara Agenda utama pertemuan adalah pembahasan keamanan digital anak, literasi digital, serta penguatan kerja sama antarnegara dalam melindungi generasi muda

Ibu Negara Turkiye Emine Erdogan akan menjadi tuan rumah bagi pasangan para kepala negara dan kepala pemerintahan yang menghadiri KTT NATO di Ankara pada Selasa. Pertemuan tersebut akan membahas perlindungan anak di era digital sebagai agenda utama.

Emine Erdogan akan menyambut lebih dari 20 pasangan pemimpin NATO di Kompleks Kepresidenan Cankaya sebelum memimpin diskusi meja bundar bertajuk Children, Technology and Security: Protecting the Next Generation (Anak, Teknologi, dan Keamanan: Melindungi Generasi Mendatang).

Pertemuan itu bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai berbagai risiko yang dihadapi anak-anak di lingkungan digital, memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan, serta mendorong pertukaran praktik terbaik di antara negara-negara anggota NATO.

Topik yang akan dibahas meliputi keamanan digital dan berbagai risiko yang muncul, pendekatan perlindungan anak, kerja sama multipihak, literasi digital, pendekatan etis, serta pertukaran praktik terbaik.

Usai diskusi, Emine Erdogan akan menjamu para tamu dalam jamuan makan siang yang menyajikan hidangan tradisional Turkiye.

Jamuan tersebut akan digelar di ruangan yang dihiasi ubin khas Iznik dan meja dengan taplak bordir tradisional Turkiye sebagai bagian dari pengenalan warisan budaya serta keramahan Turkiye.

Setelah makan siang, para peserta akan mengikuti sesi foto bersama sebelum mengunjungi pameran tekstil tradisional, bordir, dan kerajinan tangan yang mencerminkan warisan budaya Anatolia, Mesopotamia, Kesultanan Utsmaniyah, serta negara-negara Turki terdahulu.