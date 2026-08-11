Serangan Rusia-Ukraina tewaskan sedikitnya 7 orang, lukai 21 lainnya

Serangan Rusia dengan rudal dan bom berpemandu di Zaporizhzhia menewaskan 6 orang dan melukai 19 lainnya

Sedikitnya 7 tewas, 21 terluka dalam serangan Rusia dan Ukraina semalam Serangan Rusia dengan rudal dan bom berpemandu di Zaporizhzhia menewaskan 6 orang dan melukai 19 lainnya

Sedikitnya tujuh orang tewas dan 21 lainnya terluka dalam serangan Rusia dan Ukraina semalam, menurut pejabat dari kedua negara.

Gubernur Voronezh Aleksandr Gusev mengatakan di platform media sosial Rusia Max bahwa jatuhnya sebuah drone menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya, sekaligus memicu kebakaran di dua gudang yang "dioperasikan oleh sebuah perusahaan besar" di distrik Novousmansky.

Kebakaran di salah satu fasilitas mencakup area sekitar 16.000 meter persegi, sementara kebakaran di fasilitas lainnya meluas hingga sekitar 20.000 meter persegi, katanya.

Tiga truk dan sebuah mobil juga rusak akibat puing-puing, tambah Gusev.

Gudang-gudang tersebut diyakini dioperasikan oleh Wildberries, marketplace daring terbesar di Rusia, yang mengatakan melalui Telegram bahwa fasilitas logistiknya di wilayah Voronezh telah dievakuasi sebagai langkah pencegahan keselamatan.

Secara terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya menembak jatuh 396 drone Ukraina di berbagai wilayah Rusia dan di atas Krimea, yang dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada 2014.

Sementara itu, serangan gabungan Rusia secara "besar-besaran" yang melibatkan rudal dan bom berpemandu terhadap Kota Zaporizhzhia di Ukraina menewaskan enam orang dan melukai 19 lainnya, kata Gubernur regional Ivan Fedorov melalui Telegram.

Serangan tersebut merusak empat gedung apartemen dan sejumlah bangunan nonhunian, kata Fedorov.

Klaim dari kedua pihak masih sulit diverifikasi secara independen karena perang yang sedang berlangsung.

Ukraina telah meningkatkan serangan drone terhadap fasilitas logistik yang dioperasikan Wildberries dalam kampanye yang dimulai pada pertengahan Juli dan telah meluas ke sejumlah wilayah Rusia.

Sejak 18 Juli, drone Ukraina telah menargetkan lebih dari 15 pusat logistik Wildberries, termasuk fasilitas di wilayah Moskow, Tambov, Leningrad, Krasnodar, Volgograd, dan Stavropol, serta di Krimea.

Kyiv menuduh perusahaan perdagangan elektronik tersebut berperan dalam rantai pasokan militer Moskow, sementara Moskow dan Wildberries menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut sepenuhnya bersifat sipil.