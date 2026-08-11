Trump: FIFA akan buat kesalahan besar jika ganti Infantino

Presiden AS Donald Trump mengatakan FIFA akan melakukan "kesalahan besar" jika mempertimbangkan mengganti Gianni Infantino di tengah meningkatnya tekanan terhadap Presiden FIFA tersebut

Trump bela Infantino di tengah tekanan terhadap Presiden FIFA Presiden AS Donald Trump mengatakan FIFA akan melakukan "kesalahan besar" jika mempertimbangkan mengganti Gianni Infantino di tengah meningkatnya tekanan terhadap Presiden FIFA tersebut

Presiden AS Donald Trump memperingatkan FIFA agar tidak mengganti presidennya, Gianni Infantino, dengan mengatakan badan sepak bola dunia itu akan melakukan "kesalahan besar" jika mengambil langkah tersebut.

"FIFA akan melakukan kesalahan besar jika, dengan alasan apa pun, mereka bahkan mempertimbangkan untuk mengganti Presiden Gianni Infantino," kata Trump pada Senin dalam unggahan di akun Truth Social miliknya.

Trump memuji Infantino sebagai sosok yang "fantastis," dengan mengklaim bahwa di bawah kepemimpinannya telah digelar "Piala Dunia paling sukses, empat kali lipat, yang pernah diselenggarakan."

"Jika dia pergi, ajang itu tidak akan pernah sesukses atau seuntung ini lagi!" katanya.

Infantino menghadapi tekanan yang meningkat terkait kegagalan rencana untuk menjual kepentingan dalam Piala Dunia kepada investor ekuitas swasta.

Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah dan Karibia (CONCACAF), serta Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengatakan dalam surat terbuka bersama pada Senin bahwa rencana tersebut merupakan "pelanggaran mendasar terhadap kepercayaan" dengan institusi-institusi yang seharusnya dilayani FIFA.

Mereka memperingatkan bahwa "ketika kepercayaan dirusak melalui penipuan, ketika seseorang menempatkan dirinya di atas kelompok yang telah mempercayakan kewenangan kepadanya, maka tugas tersebut telah ditinggalkan."

FIFA pekan lalu meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan dalam rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa para pejabat senior dalam pertemuan krisis di Maroko "menegaskan kembali dukungan penuh mereka" terhadap kepemimpinan Infantino.

FIFA menambahkan bahwa usulan tersebut "kini tidak lagi dibahas" dan mengatakan pihaknya "tidak akan lagi menoleransi serangan apa pun terhadap integritas, tata kelola yang baik, dan proses hukum yang semestinya serta akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi dan menjaga nama serta reputasinya."