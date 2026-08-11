Gempa merusak 1.575 rumah, puluhan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta sejumlah jalan, sementara operasi penyelamatan terus berlangsung

Kolombia tetapkan status bencana nasional setelah gempa tewaskan 132 orang Gempa merusak 1.575 rumah, puluhan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta sejumlah jalan, sementara operasi penyelamatan terus berlangsung

Sedikitnya 132 orang tewas pada Senin setelah gempa kuat berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang wilayah barat Kolombia, menyebabkan sejumlah bangunan runtuh dan memicu operasi penyelamatan berskala besar di berbagai kota.

Sedikitnya 570 orang juga terluka, menurut Asosiasi Ibu Kota Kolombia.

Presiden Abelardo De La Espriella sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa bencana tersebut menyebabkan kerusakan pada 1.575 rumah, dengan 37 di antaranya hancur total, 61 bangunan runtuh, 18 pusat kesehatan rusak, 52 fasilitas pendidikan rusak, 17 pusat komunitas rusak, serta 18 ruas jalan mengalami kerusakan.

Pemerintah Kolombia telah menetapkan status bencana nasional untuk memperkuat mobilisasi dan koordinasi kapasitas lembaga dalam menangani keadaan darurat.

Gempa terjadi pada pukul 07.34 waktu setempat (12.34 GMT), dengan pusat gempa berada sekitar 5 kilometer sebelah timur Kota San Jose del Palmar, menurut data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS). Lembaga tersebut melaporkan gempa terjadi pada kedalaman 107 kilometer.

Gempa susulan berkekuatan 5,0 magnitudo terjadi pada pukul 08.18 waktu setempat (13.18 GMT), sekitar 16 kilometer sebelah barat San Jose del Palmar.

Wilayah yang terletak di Departemen Choco tersebut memiliki populasi sekitar 4.800 jiwa dan berada pada ketinggian 1.288 meter di atas permukaan laut.

Meski gempa berkekuatan besar, Pusat Peringatan Tsunami AS menyatakan tidak ada tsunami yang diperkirakan terjadi di negara bagian California, Oregon, Washington maupun Alaska, serta mengesampingkan kemungkinan tsunami menerjang Provinsi British Columbia di Kanada.

Otoritas Kolombia juga mengatakan tidak ada ancaman tsunami bagi pesisir Pasifik negara tersebut.

"Negara hadir dan mengambil tindakan," kata Presiden De La Espriella setelah gempa, seraya mengonfirmasi bahwa dirinya mengambil alih langsung kepemimpinan penanganan keadaan darurat.

Ia memerintahkan segera dibentuknya pos komando terpadu untuk mengoordinasikan upaya tanggap darurat.

De La Espriella meminta laporan menyeluruh dari direktur Unit Nasional Manajemen Risiko Bencana mengenai situasi di wilayah yang terletak sekitar 240 kilometer sebelah barat ibu kota Bogota tersebut.

Presiden sebelumnya mengatakan akan melakukan perjalanan ke Kota Pereira untuk mendukung warga terdampak dan memantau respons pemerintah, namun kemudian mengatakan dirinya menuju Bogota untuk fokus menangani keadaan darurat.

Data korban jiwa hingga pukul 11.30 waktu setempat (16.30 GMT) mencakup 40 orang di Risaralda, 27 di Valle del Cauca dan empat di Choco, menurut Asosiasi Ibu Kota Kolombia.

Wali Kota Pereira Mauricio Salazar mengonfirmasi sedikitnya 18 orang tewas di kota tersebut.

Di Valle del Cauca, Gubernur Dilian Francisca Toro mengatakan sedikitnya 27 orang dilaporkan tewas.

Di Manizales, Wali Kota Jorge Eduardo Rojas melaporkan sedikitnya dua orang tewas dan lebih dari 32 bangunan hancur total atau sebagian. Otoritas Manizales menghentikan seluruh kegiatan pendidikan serta melaporkan kebocoran gas dan listrik.

Di Quibdo, laporan awal menunjukkan satu orang tewas, selain sejumlah korban luka dan kerusakan parah pada bangunan.

Di Choco, empat orang dilaporkan tewas dan 69 lainnya terluka akibat gempa, kata Gubernur Nubia Carolina Cordoba Curi.

Otoritas penerbangan sipil Kolombia melaporkan kerusakan di Bandara Alfonso Bonilla Aragon di Cali, menambah daftar terminal yang terdampak.

Operasional penerbangan di Bandara Popayan juga dihentikan akibat abu vulkanik dari Gunung Purace setelah aktivitas seismik tersebut. Sebelumnya, operasional di bandara Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago dan Buenaventura dihentikan untuk pemeriksaan struktur.

Respons lokal

Gubernur Choco Cordoba Curi mengonfirmasi bahwa Quibdo, ibu kota departemen tersebut, mengalami kerusakan struktural parah.

Petugas pemadam kebakaran di Quibdo melaporkan sejumlah orang terjebak di dalam bangunan yang rusak, sementara Wali Kota Cali Alejandro Eder mengatakan sedikitnya 20 bangunan runtuh di kotanya dan terdapat orang-orang yang terjebak di dalamnya.

Di Manizales, ibu kota Departemen Caldas, gempa menyebabkan kerusakan signifikan. Gambar di media sosial menunjukkan salah satu menara utama katedral ikonik kota tersebut mengalami kerusakan struktural parah dan bersandar pada struktur utama.

Wali Kota Medellin Federico Gutierrez mengonfirmasi bahwa tim manajemen risiko bencana kota sedang melakukan penilaian kerusakan.

Di Bogota, sirene darurat berbunyi saat ribuan pekerja kantoran dan warga mengungsi ke jalan-jalan.

Wali Kota Carlos Fernando Galan mengatakan ibu kota tidak mengalami kerusakan struktural serius dan siap membantu kota-kota yang paling terdampak gempa, dengan 100 petugas penyelamat telah bersiap menuju wilayah tersebut.

Badan Infrastruktur Nasional mengatakan Terowongan Sumapaz dan Jembatan Mariano Ospina saat ini ditutup sementara untuk pemeriksaan kondisi infrastruktur.

Guncangan gempa terasa hingga melampaui perbatasan Kolombia, dengan getaran kuat dilaporkan di negara tetangga Ekuador dan Panama.

Otoritas di seluruh wilayah terdampak terus mengevaluasi jumlah korban dan skala kerusakan secara keseluruhan.

Menurut para ahli, gempa tersebut merupakan salah satu yang terkuat di Kolombia pada abad ini.

Kedutaan Besar AS di Bogota mengatakan pihaknya memantau situasi dengan cermat dan mengimbau warga Amerika untuk terus mengikuti informasi lokal serta menjaga komunikasi dengan keluarga mereka.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump terus memantau dampak gempa dan siap memberikan dukungan kepada rakyat Kolombia.