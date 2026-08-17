Sedikitnya delapan warga sipil tewas dalam serangan semalam yang saling dilancarkan Rusia dan Ukraina, masing-masing enam orang di Belgorod dan dua lainnya di Zaporizhzhia

Rusia dan Ukraina saling lancarkan serangan, delapan warga sipil tewas Sedikitnya delapan warga sipil tewas dalam serangan semalam yang saling dilancarkan Rusia dan Ukraina, masing-masing enam orang di Belgorod dan dua lainnya di Zaporizhzhia

Sedikitnya delapan warga sipil tewas dalam serangan udara yang saling dilancarkan Rusia dan Ukraina pada malam hari, dengan enam korban dilaporkan di wilayah Belgorod, Rusia, dan dua lainnya di Zaporizhzhia, Ukraina, menurut pejabat daerah pada Senin.

Pelaksana tugas Gubernur Belgorod Alexander Shuvaev mengatakan pasukan Ukraina menggempur Desa Koloskovo di distrik Valuysky.

"Enam warga sipil tewas dan empat orang terluka, termasuk seorang anak," kata Shuvaev dalam pernyataan di platform perpesanan Rusia, Max.

Menurut dia, dua korban luka telah mendapatkan pertolongan medis tetapi menolak menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan korban lainnya, termasuk seorang anak, dibawa ke rumah sakit setempat.

Sementara itu di Ukraina, Gubernur Zaporizhzhia Ivan Fedorov mengatakan melalui Telegram bahwa dua orang tewas dan tiga lainnya terluka dalam serangan semalam di distrik Zaporizhzhia.

Menurut Fedorov, pasukan Rusia melancarkan 1.217 serangan terhadap 60 permukiman di wilayah tersebut dalam kurun waktu 24 jam.

Laporan terbaru mengenai korban dan serangan dari kedua pihak tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.