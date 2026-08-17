Upaya pemulangan Rohingya dari Bangladesh sebelumnya berulang kali gagal karena kekhawatiran mengenai keamanan, status kewarganegaraan, dan pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi

Myanmar siap terima kembali hampir 309.000 Rohingya jika keamanan Rakhine membaik Upaya pemulangan Rohingya dari Bangladesh sebelumnya berulang kali gagal karena kekhawatiran mengenai keamanan, status kewarganegaraan, dan pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi

Myanmar untuk pertama kalinya mengakui hampir 309.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine dan menyatakan mereka dapat kembali setelah kondisi keamanan di wilayah yang dilanda konflik tersebut membaik.

Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan sebanyak 308.975 pengungsi telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Rakhine, menandai perkembangan penting dalam upaya pemulangan Rohingya dari Bangladesh yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Myanmar akan menerima para pengungsi yang telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine ketika situasi keamanan di Rakhine menjadi lebih stabil," kata kementerian tersebut.

Sejumlah upaya Bangladesh dan Myanmar untuk memulai proses repatriasi sebelumnya gagal, tanpa adanya pemulangan dalam skala besar di tengah kekhawatiran mengenai keamanan, kewarganegaraan, dan hak-hak dasar.

Proses tersebut semakin rumit akibat pertempuran antara militer Myanmar dan Tentara Arakan, yang telah menguasai sebagian besar wilayah Rakhine.

Rohingya, kelompok minoritas yang mayoritas beragama Islam di Myanmar, telah lama menghadapi diskriminasi, persekusi, dan kondisi tanpa kewarganegaraan.

Ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan Myanmar sejak 2017 menyusul operasi militer yang disertai kekerasan serta serangan kelompok bersenjata.

Lebih dari 1,3 juta warga Rohingya telah mencari perlindungan di negara tetangga Bangladesh, sementara sebagian lainnya menempuh perjalanan laut yang berbahaya menuju sejumlah negara, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Bangladesh menegaskan bahwa repatriasi harus dilakukan secara sukarela, aman, dan berkelanjutan.

Sementara itu, para pengungsi Rohingya menuntut jaminan kewarganegaraan, keamanan, dan hak-hak dasar sebelum mereka bersedia kembali ke Myanmar.