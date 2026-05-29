Rumania panggil dubes Rusia setelah drone hantam apartemen di Galati - Drone yang disebut berasal dari Rusia menabrak gedung apartemen di tenggara Rumania dan melukai dua orang.

Rumania memanggil duta besar Rusia pada Jumat (29/05), setelah sebuah drone yang diidentifikasi otoritas Rumania sebagai milik Rusia jatuh menghantam bangunan permukiman di kota Galati, tenggara negara itu, dan melukai dua orang.

Menteri Luar Negeri Rumania Oana Toiu mengatakan dalam unggahannya di platform media sosial X bahwa utusan Rusia dipanggil ke Kementerian Luar Negeri menyusul “insiden yang sangat serius.”

“Kami telah menerima konfirmasi dari Kementerian Pertahanan Nasional bahwa drone yang menghantam bangunan permukiman di Galati berasal dari Rusia,” kata Toiu.

Menurut otoritas Rumania, drone Rusia tersebut menghantam gedung apartemen 10 lantai pada Jumat dini hari, menyebabkan ledakan dan kebakaran yang melukai dua orang.

“Keamanan Rumania adalah prioritas mutlak kami,” ujar Toiu.

Ia menambahkan bahwa Bucharest akan secara resmi menyampaikan konsekuensi insiden tersebut terhadap hubungan diplomatik dengan Rusia, sekaligus membahas “langkah-langkah selanjutnya di tingkat Eropa terkait paket sanksi.”

Toiu juga mengatakan Presiden Rumania Nicusor Dan menggelar rapat Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional pada Jumat pagi menyusul insiden tersebut.