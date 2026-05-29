Serangan udara Israel di Gaza City lukai tujuh warga Palestina

Tujuh warga Palestina terluka pada Jumat dini hari akibat serangan Israel yang menargetkan sebuah bangunan permukiman di pusat Gaza City tanpa peringatan sebelumnya, menurut sumber medis.

Sumber tersebut mengatakan kepada Anadolu bahwa korban mengalami luka sedang hingga serius dan telah dipindahkan ke beberapa rumah sakit di kota tersebut.

Saksi mata mengatakan sebuah helikopter Israel menyerang gudang-gudang komersial yang berada di bawah gedung Haraz dekat Stadion Yarmouk di pusat Gaza City, yang menyebabkan sejumlah korban luka.

Dalam pernyataan terpisah, Direktorat Pertahanan Sipil Gaza mengatakan timnya berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di lokasi setelah serangan dan mengevakuasi sejumlah korban luka.

Dalam insiden lain, sumber lokal mengatakan pasukan angkatan laut Israel menembaki kapal-kapal nelayan dan wilayah pesisir Gaza City menggunakan senapan mesin serta serangan artileri.

Artileri Israel juga menggempur wilayah timur lingkungan Al-Tuffah di Gaza City bagian timur, disertai tembakan dari kendaraan militer, meski belum ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sebanyak 922 warga Palestina tewas dan 2.786 lainnya terluka akibat pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.

Sementara itu, kampanye militer Israel di Gaza yang dimulai sejak 8 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172.000 lainnya, menurut otoritas Palestina.