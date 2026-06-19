Pejabat Departemen Pertahanan AS memperingatkan sejumlah matra militer dapat kehabisan dana operasional pada musim panas ini jika Kongres tidak segera menyetujui anggaran tambahan

Pentagon terancam kehabisan dana operasi tanpa anggaran baru Pejabat Departemen Pertahanan AS memperingatkan sejumlah matra militer dapat kehabisan dana operasional pada musim panas ini jika Kongres tidak segera menyetujui anggaran tambahan

Pentagon membutuhkan dana 80 miliar dolar AS untuk menutup biaya perang Iran serta sejumlah kebutuhan lain di luar perang, menurut laporan The Wall Street Journal pada Kamis.

Wakil Menteri Pertahanan AS Stephen Feinberg menyampaikan kebutuhan dana tersebut kepada para anggota parlemen melalui sambungan telepon pekan ini, kata laporan itu mengutip sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Menurut The Wall Street Journal, para pejabat Departemen Pertahanan AS mengatakan sejumlah matra militer dapat kehabisan dana operasional pada musim panas ini jika Kongres tidak mengesahkan rancangan belanja baru untuk kebutuhan masa perang.

Setiap permintaan tambahan dana untuk Pentagon harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih sebelum diajukan kepada Kongres.

Anggaran Departemen Pertahanan AS untuk tahun fiskal 2026 mencapai sekitar 1 triliun dolar AS.

Menurut laporan tersebut, sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan itu mengatakan Pentagon cukup yakin dengan rencana tersebut sehingga Feinberg telah memberi penjelasan kepada anggota parlemen dalam beberapa hari terakhir.

Sebagian dana itu akan digunakan untuk operasi kapal, gaji personel, amunisi, dan kebutuhan lainnya, kata salah satu sumber.

Permintaan tambahan anggaran penuh dari pemerintah AS, yang akan mencakup dana untuk Pentagon serta prioritas nonpertahanan, dapat dikirim kepada anggota parlemen dalam beberapa hari mendatang, menurut laporan itu.

Upaya Feinberg menghubungi anggota parlemen bertepatan dengan pertemuan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan sejumlah senator senior Partai Republik di Capitol Hill pekan ini.

Dalam pertemuan tersebut, kemungkinan pengajuan tambahan dana pertahanan turut dibahas, menurut para anggota parlemen.