Macron: Strategi militer Israel di Timur Tengah berisiko picu kekerasan lebih luas

Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai strategi militer Israel di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon selatan justru berisiko memicu kebencian serta kekerasan yang lebih luas dan bertentangan dengan kepentingan jangka panjang negara itu

Presiden Prancis: Strategi militer Israel di Timur Tengah berisiko picu kekerasan lebih luas Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai strategi militer Israel di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon selatan justru berisiko memicu kebencian serta kekerasan yang lebih luas dan bertentangan dengan kepentingan jangka panjang negara itu

Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa strategi militer Israel di Lebanon, Jalur Gaza, dan Tepi Barat berisiko memicu kebencian serta kekerasan yang lebih luas di kawasan, sehingga dalam jangka panjang justru bertentangan dengan kepentingan Israel sendiri.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi France 2 pada Kamis, Macron mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump benar ketika meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunjukkan sikap yang bertanggung jawab.

Macron menegaskan bahwa keamanan Israel tidak dapat dijamin melalui penguasaan wilayah negara-negara tetangga.

"Strategi yang terus dijalankan (Netanyahu) di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon selatan dalam jangka panjang bertentangan dengan kepentingan Israel karena memicu kebencian dan kekerasan di antara seluruh masyarakat di kawasan," kata Macron.

Ia juga kembali menekankan pentingnya kesepakatan damai Iran yang baru ditandatangani bagi Lebanon.

"Kami akan segera memobilisasi komunitas internasional untuk membantu tentara Lebanon kembali menguasai wilayahnya," ujarnya.

Macron menambahkan bahwa perang terkait Iran belum sepenuhnya berakhir meskipun kesepakatan telah dicapai, namun ia menilai situasi saat ini telah memasuki fase baru yang ditandai dengan kerja sama dan dialog.

"Selalu lebih baik memiliki sebuah kesepakatan daripada perang, terutama ketika terdapat risiko eskalasi, dan itulah yang terjadi," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pergantian rezim tidak dapat dicapai melalui serangan bom.

"Kita tidak mencapai pergantian rezim melalui pemboman," ujar Macron.