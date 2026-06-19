Kematian empat tentara tersebut diumumkan melalui pernyataan resmi militer Israel yang menyebut mereka gugur saat terlibat pertempuran di Lebanon selatan

Empat tentara Israel tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan Kematian empat tentara tersebut diumumkan melalui pernyataan resmi militer Israel yang menyebut mereka gugur saat terlibat pertempuran di Lebanon selatan

Empat tentara Israel, termasuk seorang komandan batalion, tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan, menurut pernyataan militer Israel pada Jumat.

Dalam pernyataannya, militer Israel mengatakan Letnan Kolonel Dor Gedalia Ben Simhon, 32 tahun, asal Beit HaShita dan komandan Batalion ke-52 Brigade ke-401, tewas saat menjalankan operasi tempur di Lebanon selatan.

Militer Israel menambahkan bahwa tiga tentara lainnya juga tewas dalam insiden yang sama.

Namun, identitas ketiga tentara tersebut belum diizinkan untuk dipublikasikan dan akan diumumkan pada waktu mendatang.