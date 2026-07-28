Demonstran pro-Palestina protes kunjungan Netanyahu ke Washington

Ratusan demonstran pendukung Palestina menggelar aksi di depan Gedung Putih untuk memprotes kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington

Pendukung Palestina demo di depan Gedung Putih tolak kunjungan Netanyahu Ratusan demonstran pendukung Palestina menggelar aksi di depan Gedung Putih untuk memprotes kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington

Ratusan demonstran pendukung Palestina berkumpul di depan Gedung Putih pada Senin untuk memprotes kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington menjelang pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sambil mengibarkan bendera Palestina, para pengunjuk rasa membawa berbagai poster yang mengkritik dukungan Amerika Serikat terhadap Israel.

Di antara pesan yang mereka tampilkan terdapat tulisan "Hentikan mesin perang AS/Israel", "Ungkap kendali Israel atas Washington", dan "Hak asasi manusia rakyat Palestina juga penting."

Aksi tersebut berlangsung bersamaan dengan kedatangan Netanyahu di Washington DC untuk menggelar pembicaraan dengan Trump di Gedung Putih pada Selasa.

Pertemuan itu akan menjadi pertemuan kedelapan antara Netanyahu dan Trump sejak Trump terpilih untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden.

Setelah bertemu Trump, Netanyahu dijadwalkan menghadiri upacara penghormatan bagi mendiang Senator Partai Republik Lindsey Graham, yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat Israel.

Amerika Serikat telah lama menuai kritik karena terus memberikan dukungan kepada Israel dalam perang di Jalur Gaza. Sejak Israel melancarkan perang yang disebut sebagai genosida pada 7 Oktober 2023, lebih dari 73.000 orang, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas.