Ribuan warga Iran hadiri awal prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei

Ribuan warga Iran memadati Masjid Agung Imam Khomeini Mosalla di Teheran untuk mengikuti dimulainya prosesi pemakaman selama sepekan bagi Ayatollah Ali Khamenei

Pemimpin dunia hadiri awal prosesi pemakaman Ali Khamenei di Teheran Ribuan warga Iran memadati Masjid Agung Imam Khomeini Mosalla di Teheran untuk mengikuti dimulainya prosesi pemakaman selama sepekan bagi Ayatollah Ali Khamenei

Ribuan warga Iran berkumpul di Masjid Agung Imam Khomeini Mosalla di ibu kota Teheran pada Sabtu untuk mengikuti dimulainya rangkaian prosesi pemakaman selama sepekan bagi mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Menurut laporan penyiaran negara Iran IRIB, upacara dimulai dengan lagu kebangsaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, serta pembacaan syair-syair keagamaan.

IRIB melaporkan peti jenazah Khamenei ditempatkan di dalam kotak kaca agar masyarakat dapat memberikan penghormatan terakhir.

Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari, yang kemudian diikuti serangan balasan dari Iran.

Mengutip maskapai nasional Iran, laporan tersebut menyebut penerbangan tambahan pada rute Teheran-Mashhad disiapkan untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan perjalanan dari masyarakat yang ingin menghadiri prosesi pemakaman.

Dihadiri pemimpin berbagai negara

Rangkaian upacara pemakaman secara resmi dimulai pada Jumat dengan dihadiri para pemimpin dunia dan delegasi resmi dari berbagai negara yang datang memberikan penghormatan kepada Khamenei.

Sejumlah pejabat tinggi yang hadir antara lain Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev, Wakil Presiden Turkiye Cevdet Yilmaz, Presiden Irak Nizar Amidi, Ketua Parlemen Irak Mohammed al-Halbousi, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Ketua Senat Pakistan Yousaf Raza Gillani, serta Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir.

Sesuai jadwal resmi, upacara penghormatan di Teheran akan berlangsung hingga akhir pekan dengan dihadiri para kepala negara, pejabat tinggi, dan tokoh agama.

Prosesi penghormatan untuk masyarakat dijadwalkan berlangsung pada 4 dan 5 Juli, sebelum prosesi pemakaman utama digelar di Teheran pada 6 Juli.

Selanjutnya, rangkaian pemakaman akan berlanjut ke Kota Qom pada 7 Juli.

Pada 8 Juli, upacara akan digelar di Irak, termasuk di Baghdad, Najaf, dan Karbala, sebelum jenazah dibawa ke sejumlah tempat suci utama Syiah.

Prosesi pemakaman dan pemakaman terakhir dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli di Kompleks Imam Ali Reza di Kota Mashhad, salah satu situs paling suci dalam Islam Syiah.