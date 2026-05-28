Netayanhu berencana kuasai wilayah Gaza hingga 70 persen - Perdana Menteri Israel tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana rencana tersebut akan diterapkan, meski kesepakatan gencatan senjata yang ada mengatur penarikan pasukan lebih lanjut dari Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis (28/05) mengakui bahwa Israel saat ini menguasai 60% wilayah Jalur Gaza dan berencana untuk memperluasnya hingga 70%.

Menurut Channel 12 Israel, Netanyahu mengatakan selama seminar di Jordan Valley: “Saat ini kami menguasai 60% Jalur Gaza, dan arahan saya adalah untuk bergerak menuju 70%.”

Dia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana rencana tersebut akan diimplementasikan.

Militer Israel mengumumkan pada Oktober tahun lalu bahwa mereka telah menguasai 53 persen Jalur Gaza setelah melakukan penempatan ulang ke apa yang disebut "Yellow Line" di bawah fase pertama rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.

Pengaturan tersebut membayangkan penarikan lebih lanjut pasukan Israel di bawah fase kedua, yang diluncurkan pada Januari. "Yellow Line" merujuk pada zona pemisah sementara di Gaza timur yang membagi wilayah di bawah kendali militer Israel dari wilayah tempat warga Palestina diizinkan untuk tetap tinggal.

Namun, sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa batas tersebut telah terus-menerus digeser ke arah barat dalam beberapa bulan terakhir.

Bassem Naim, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan kepada Anadolu bahwa Israel telah menggeser garis tersebut bertambah delapan hingga sembilan persen ke wilayah Gaza, meningkatkan wilayah tersebut di bawah kendali Israel menjadi lebih dari 60%.

Perubahan ini telah mengurangi ruang yang tersedia bagi warga Palestina menjadi sekitar 38% dari wilayah tersebut, memperparah krisis kemanusiaan yang sudah parah.

Israel melancarkan perang genosida di Gaza pada Oktober 2023, menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172.000 lainnya, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, menurut data Palestina.