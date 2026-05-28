AS, Iran capai kesepakatan gencatan senjata sementara, persetujuan Trump masih menunggu

Negosiator AS dan Iran telah mencapai kesepakatan sementara mengenai perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari dan kerangka kerja untuk pembicaraan nuklir, demikian dilaporkan situs berita Axios pada hari Rabu, mengutip pejabat Amerika.

Laporan tersebut mengatakan Presiden Donald Trump belum memberikan persetujuan akhir atas nota kesepahaman tersebut, meskipun negosiator dari kedua belah pihak sebagian besar telah menyelesaikan persyaratannya.

Kesepakatan yang lebih luas yang membahas tuntutan Washington terhadap program nuklir Iran masih memerlukan negosiasi lebih lanjut, menurut Axios.

Pejabat AS yang dikutip oleh media tersebut mengatakan negosiator Iran kemudian memberi tahu mediator bahwa mereka telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dan siap untuk menandatangani perjanjian tersebut, meskipun Teheran belum secara terbuka mengkonfirmasi klaim tersebut.

Laporan tersebut mengatakan negosiator AS memberi pengarahan kepada Trump tentang proposal tersebut, tetapi Ia meminta waktu tambahan sebelum membuat keputusan.

“Presiden Trump menyampaikan kepada mediator bahwa dia ingin beberapa hari untuk memikirkannya,” kata seorang pejabat AS seperti dikutip Axios.

Berdasarkan usulan memorandum tersebut, pelayaran komersial melalui Selat Hormuz akan tetap "tidak dibatasi," lapor Axios. Iran juga diwajibkan untuk menyingkirkan semua ranjau dari jalur air strategis tersebut dalam waktu 30 hari dan menahan diri dari pengenaan bea atau pelecehan terhadap kapal.

Laporan tersebut menambahkan bahwa blokade angkatan laut AS akan dicabut secara bertahap seiring dengan pemulihan aktivitas pelayaran komersial.

Memorandum tersebut juga akan mencakup komitmen Iran untuk tidak mengejar senjata nuklir dan akan memprioritaskan negosiasi tentang persediaan uranium yang sangat diperkaya milik Teheran dan kegiatan pengayaan selama periode 60 hari, menurut Axios.

Sebagai imbalannya, AS akan setuju untuk membahas pencabutan sanksi dan pelepasan dana Iran yang dibekukan sebagai bagian dari pembicaraan, sementara memorandum tersebut juga akan mencakup mekanisme yang bertujuan untuk memfasilitasi pengiriman barang dan bantuan kemanusiaan ke Iran.