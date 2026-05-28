Jaksa Agung Israel dakwa penasihat Netanyahu atas dugaan kebocoran informasi rahasia - Dituduh bocorkan intelijen ke media asing, kasus tersebut picu kontroversi dan kritik keras dari para menteri Israel

Jaksa Agung Israel pada Kamis mengajukan dakwaan terhadap seorang penasihat senior Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas sejumlah tuduhan, termasuk membocorkan informasi rahasia dengan maksud membahayakan keamanan negara, yang memicu reaksi keras dari para menteri pemerintah.

Surat kabar Israel, Haaretz, melaporkan bahwa Jaksa Agung Gali Baharav-Miara dan Jaksa Negara Amit Aisman mengajukan dakwaan terhadap Yonatan Urich, yang dituduh mentransfer informasi intelijen rahasia kepada surat kabar Jerman Bild setelah sensor militer Israel melarang publikasinya.

Haaretz menggambarkan tuduhan tersebut sebagai “pelanggaran spionase serius” yang dapat berujung hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Surat kabar Jerman itu menerbitkan dokumen tersebut pada September 2024 dan mengklaimnya sebagai dokumen rahasia Hamas, meski kemudian diketahui dokumen itu palsu.

Haaretz mengatakan dokumen tersebut disajikan secara menyesatkan untuk memberi kesan bahwa Hamas tidak bersedia mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang Gaza dan membebaskan sandera Israel, dalam apa yang disebut sebagai upaya mengalihkan kritik terhadap Netanyahu atas gagalnya negosiasi gencatan senjata.

Laporan itu menambahkan bahwa Urich dituduh bekerja sama dengan mantan juru bicara Netanyahu, Eli Feldstein, untuk mengambil informasi rahasia dari basis data militer Israel.

Baharav-Miara mengatakan pada Juli lalu bahwa materi yang bocor tersebut “diklasifikasikan pada tingkat kerahasiaan tertinggi” dan diperoleh melalui intelijen sensitif, seraya memperingatkan bahwa tindakan itu membahayakan “keamanan negara dan nyawa manusia.”

Ia menambahkan bahwa tujuan pengambilan dan pembocoran informasi rahasia tersebut, antara lain, untuk memengaruhi opini publik demi mendukung Netanyahu dan membentuk narasi terkait tewasnya enam sandera Israel pada Agustus 2024.

Dakwaan sebelumnya telah diajukan pada November 2024 terhadap Feldstein dan tentara cadangan Israel, Ari Rosenfeld, yang dituduh menyerahkan materi rahasia tersebut kepada Feldstein.

Menurut Haaretz, Feldstein mengatakan saat pemeriksaan bahwa ia membocorkan informasi itu ke media asing untuk memengaruhi opini publik Israel agar menentang aksi protes yang menuntut kesepakatan pembebasan sandera, dengan alasan protes tersebut merugikan negosiasi dan memperkuat Hamas.

Para menteri Israel dengan cepat membela Urich dan menyerang Baharav-Miara setelah dakwaan diajukan.

Menteri Kehakiman Yariv Levin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “penegakan hukum yang selektif adalah sebuah kejahatan.”

Menteri Transportasi Miri Regev menyebut tuduhan terhadap Urich “tidak berdasar” dan menuduh pihak berwenang menargetkan Netanyahu serta orang-orang dekatnya.

Ketua Knesset Amir Ohana menuduh Baharav-Miara menggunakan sistem peradilan “sebagai senjata terhadap salah satu kubu politik.”

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir juga menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak “mempercayai satu kata pun” yang disampaikan jaksa agung.