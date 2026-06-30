Menlu Iran dan Prancis bahas perkembangan implementasi kesepakatan AS-Iran Iran dan Prancis meninjau implementasi Nota Kesepahaman Islamabad yang mencakup penghentian permusuhan, isu nuklir, pencabutan sanksi, dan pembukaan kembali Selat Hormuz

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot membahas pelaksanaan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran dalam pembicaraan melalui telepon, menurut laporan stasiun televisi pemerintah Iran IRIB pada Selasa.

Menurut laporan tersebut, kedua menteri bertukar pandangan mengenai perkembangan terbaru di kawasan dan internasional dengan fokus pada implementasi Nota Kesepahaman Islamabad.

Pembicaraan yang berlangsung pada Senin malam itu berfokus pada berbagai ketentuan dalam nota kesepahaman serta proses pelaksanaannya, yang bertujuan mengakhiri perang dan mendorong kelanjutan perundingan antara para pihak.

Nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kesepakatan itu menjadi kerangka kerja untuk mengakhiri konflik dan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih tersisa antara Washington dan Teheran melalui jalur perundingan, termasuk penghentian permusuhan, pelonggaran sanksi, isu program nuklir, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta pengaturan keamanan kawasan yang lebih luas.