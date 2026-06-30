Iran tolak usulan Prancis soal pembersihan ranjau di Selat Hormuz

Iran menolak usulan Prancis untuk bekerja sama membersihkan ranjau di Selat Hormuz dan menegaskan operasi tersebut hanya dapat dilakukan oleh Teheran sesuai Nota Kesepahaman Islamabad

Iran tegaskan pembersihan ranjau di Selat Hormuz hanya dapat dilakukan Teheran Iran menolak usulan Prancis untuk bekerja sama membersihkan ranjau di Selat Hormuz dan menegaskan operasi tersebut hanya dapat dilakukan oleh Teheran sesuai Nota Kesepahaman Islamabad

Iran menolak usulan yang didukung Prancis untuk bekerja sama dalam operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz serta memperingatkan Paris agar tidak melakukan tindakan yang disebutnya sebagai provokasi yang dapat memperumit situasi maritim yang masih sensitif.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Urusan Hukum dan Internasional Kazem Gharibabadi mengatakan melalui akun X bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Islamabad, operasi pembersihan ranjau di jalur perairan strategis tersebut hanya dapat dilakukan secara eksklusif oleh Iran, tanpa melibatkan negara lain.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk pengaturan paralel maupun keterlibatan pihak asing dalam operasi pembersihan ranjau tidak akan diizinkan. Menurutnya, kondisi di Selat Hormuz saat ini masih "sensitif dan kompleks."

"Kami dengan tegas menyarankan Prancis agar tidak semakin memperumit situasi melalui berbagai provokasinya," kata Gharibabadi.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui akun X mengatakan bahwa Prancis dan Oman sepakat bekerja sama, berkoordinasi dengan para mitra, untuk melakukan pembersihan ranjau di Selat Hormuz guna mengamankan jalur pelayaran serta menjamin kebebasan dan kelancaran pelayaran di perairan strategis tersebut.

Macron menyampaikan pernyataan itu seusai menggelar pembicaraan di Paris dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq dalam kunjungan resmi pertamanya ke Prancis.

Iran berulang kali menegaskan bahwa pengelolaan lalu lintas pelayaran, operasi pembersihan ranjau, serta pengaturan maritim sementara di Selat Hormuz diatur dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman Islamabad dan tetap berada di bawah koordinasi Iran sebagai negara pantai.

Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur distribusi energi paling penting di dunia, terus menjadi pusat ketegangan kawasan sejak pecahnya konflik pada 28 Februari dan berlakunya nota kesepahaman Iran-Amerika Serikat pada 18 Juni yang bertujuan memulihkan lalu lintas maritim serta membentuk mekanisme navigasi sementara.