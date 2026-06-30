Yen jatuh ke level terendah dalam hampir 39 tahun terhadap dolar AS

Nilai tukar uang Jepang itu melemah ke level terendah dalam hampir 39 tahun terhadap dolar AS seiring ekspektasi suku bunga Amerika Serikat tetap tinggi dan meningkatnya risiko intervensi pemerintah Jepang

Yen Jepang jatuh ke level terendah dalam hampir 39 tahun terhadap dolar AS Nilai tukar uang Jepang itu melemah ke level terendah dalam hampir 39 tahun terhadap dolar AS seiring ekspektasi suku bunga Amerika Serikat tetap tinggi dan meningkatnya risiko intervensi pemerintah Jepang

Nilai tukar yen Jepang melemah ke level terendah dalam hampir 39 tahun terhadap dolar Amerika Serikat pada Senin, di tengah ekspektasi bahwa suku bunga AS akan tetap tinggi serta meningkatnya kewaspadaan pasar terhadap kemungkinan intervensi pemerintah Jepang.

Dolar AS sempat menguat hingga 162,29 yen pada pukul 06.00 GMT, yang merupakan level terlemah mata uang Jepang sejak Desember 1986.

Sebelumnya, yen sempat mendekati level penting 161,96 per dolar AS pada Juli 2024, yang menjadi perhatian pelaku pasar karena pernah memicu intervensi pemerintah Jepang di pasar valuta asing.

Pelemahan terbaru terjadi seiring masih lebarnya selisih suku bunga antara Amerika Serikat dan Jepang. Bank of Japan (BoJ) awal bulan ini menaikkan suku bunga acuannya dari 0,75 persen menjadi 1 persen, level tertinggi dalam 31 tahun, namun selisih dengan suku bunga AS masih tetap besar.

Federal Reserve mengisyaratkan masih ada kemungkinan menaikkan suku bunga sekali lagi sebelum akhir tahun, meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mendorong kebijakan suku bunga yang lebih rendah.

Pelemahan yen meningkatkan biaya impor Jepang, terutama untuk energi dan pangan, sehingga menambah tekanan terhadap rumah tangga dan dunia usaha di negara yang bergantung pada impor sumber daya tersebut.

Pemerintah Jepang telah beberapa kali melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk memperlambat pelemahan yen, terakhir pada akhir April hingga Mei. Namun, mata uang tersebut tetap berada di bawah tekanan jual karena investor lebih berfokus pada perbedaan imbal hasil dan prospek fiskal Jepang.

Rencana Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk meningkatkan belanja fiskal serta membekukan sementara pajak konsumsi atas makanan dan minuman juga memicu perhatian terhadap tingginya beban utang Jepang.

Para pejabat Jepang memperingatkan bahwa mereka siap kembali melakukan intervensi apabila pergerakan nilai tukar menjadi terlalu tajam. Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengatakan pekan lalu bahwa Jepang dan Amerika Serikat telah sepakat mengambil langkah tegas jika diperlukan setelah pembicaraan dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent.