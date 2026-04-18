Menlu Austria sebut stabilitas Suriah penting bagi kepentingan Austria Stabilitas Suriah dinilai dapat membuka peluang kembalinya para pengungsi ke Suriah

Menteri Luar Negeri Austria Beate Meinl-Reisinger menyatakan bahwa Suriah yang damai dan stabil juga menjadi kepentingan Austria, usai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani di sela Forum Diplomasi Antalya 2026.

Meinl-Reisinger mengatakan pertemuan dengan al-Shaibani berlangsung produktif, sebagaimana disampaikan melalui platform media sosial X.

Ia menegaskan bahwa stabilitas Suriah penting bagi Austria, dengan menambahkan bahwa pemerintahan yang berfungsi dan prospek ekonomi di negara tersebut akan menjadi dasar bagi stabilitas jangka panjang.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memberikan harapan bagi masyarakat Suriah untuk masa depan sekaligus memungkinkan kembalinya para pengungsi.

Para pemimpin dunia dan pejabat tinggi pemerintah berkumpul di Turkiye pada 17–19 April dalam edisi kelima Forum Diplomasi Antalya, sebuah forum internasional di kawasan Mediterania selatan yang tahun ini berfokus pada pengelolaan ketidakpastian global.

Forum yang digelar di bawah naungan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Turkiye itu mengusung tema “Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties.”

