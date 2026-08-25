Korban gempa Venezuela capai 6.509 jiwa, lebih dari 226.000 orang dirawat

Korban tewas akibat dua gempa kuat yang mengguncang Venezuela pada akhir Juni meningkat menjadi 6.509 orang

Korban tewas gempa Venezuela bertambah menjadi 6.509 orang Korban tewas akibat dua gempa kuat yang mengguncang Venezuela pada akhir Juni meningkat menjadi 6.509 orang

Jumlah korban tewas akibat dua gempa kuat yang mengguncang Venezuela pada akhir Juni meningkat menjadi 6.509 orang, menurut Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez.

Rodriguez menyampaikan data terbaru tersebut pada Senin melalui platform media sosial AS X, sementara pemerintah terus menjalankan upaya rekonstruksi setelah bencana gempa yang menyebabkan kerusakan luas.

Dia mengatakan tim darurat telah menyelamatkan 6.462 orang sejak gempa terjadi.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 226.696 orang telah mendapatkan perawatan di rumah sakit di berbagai wilayah negara Amerika Selatan tersebut.

Pihak berwenang juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 60.785 rumah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.545 rumah dinyatakan masih layak huni, sementara 14.239 rumah masuk kategori dengan penggunaan terbatas dan 11.001 lainnya dinilai berisiko tinggi.

Rodriguez mengatakan pemerintah telah menyerahkan 335 rumah baru kepada keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut.

Operasi pembersihan puing juga terus berlangsung. Hingga kini, petugas telah mengangkut 600.790,70 ton puing, atau setara dengan 28,61 persen dari perkiraan total puing akibat gempa.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela pada 24 Juni, menyebabkan kerusakan luas dan mendorong pemerintah memberlakukan langkah-langkah darurat nasional.